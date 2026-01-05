Conmoción: reconocida actriz pidió la eutanasia tras complicaciones con su enfermedad

Una reconocida actriz que es oriunda de Canadá y ha participado en producciones como 'Confesiones de una mente peligrosa, 'Si yo fuera tú' y 'Mi primera boda', se encuentra en una batalla legal debido a que solicitó asistencia médica para morir desde el 2021, pero no se la aprobaron.

Se trata de Claire Brosseau, que, de acuerdo con lo que ha revelado, ha padecido varias enfermedades mentales desde sus 14 años.

La reconocida actriz ha indicado que sus especialistas le han diagnosticado depresión maníaca, ansiedad, trastornos alimentarios y trastornos de personalidad. Además, ha asegurado que se ha realizado más de 25 tratamientos que no han mejorado su calidad de vida.

Por lo tanto, en una sentida carta que redactó y publicó en Internet el pasado 27 de diciembre de 2025, volvió a cuestionar que la justicia de Canadá no le permita partir de este plano terrenal con asistencia médica.

Así fue como Claire Brosseau, la reconocida actriz de Canadá, volvió a dejar claro que quiere la asistencia médica para fallecer

Desde hace varios años, Claire Brosseau comenzó a escribir en Substack sin ocultar su identidad.

Fue así como en los últimos días redactó un texto en el que afirmó que no se siente bien y que considera que se están afectando sus derechos para tener una muerte digna.

"No hay nada complicado en mi situación, nada confuso, nada inmoral ni poco ético. Soy demandante en una demanda contra el gobierno para luchar por la igualdad de derechos y ni siquiera eso será suficiente para salvarme. ¿Y si lo logro? ¿Debo vivir así? Ni siquiera podrías soportarlo. Ni siquiera puedo hablar de los verdaderos horrores de mi situación, porque podrían internarme en el hospital", escribió la actriz Claire Brosseau.

"Comprendan que están impidiendo la igualdad, socavando la opinión de médicos, enfermeras y profesionales sanitarios, y sobre todo ignorando la posibilidad de mi integridad. Déjenme con lo poco que me queda", añadió.

¿Por qué en Canadá no se ha aprobado la asistencia médica solicitada por la actriz Claire Brosseau?

Desde el 2016, Canadá aprobó la asistencia médica para morir. Sin embargo, por ahora, se ha indicado que para acceder a ese recurso se debe padecer una enfermedad terminal o con condiciones físicas que no se puedan reversar.

Basados en ese argumento, la justicia canadiense ha indicado que los padecimientos mentales no cumplen esa característica y que aún no se ha comprobado que los diagnósticos de la actriz sean incurables.