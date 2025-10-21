Colombia y EE. UU. buscan mejorar la lucha antidrogas tras fuertes tensiones

El presidente Gustavo Petro, sostuvo una reunión con John McNamara, jefe de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y aliviar las tensiones diplomáticas surgidas tras los recientes señalamientos del presidente norteamericano Donald Trump.

¿Se superó la nueva tensión entre EE. UU. y Colombia?

El encuentro, realizado este lunes 20 de octubre en la noche y acompañado por el embajador colombiano en Washington, se dio en medio de un ambiente político tenso entre ambos países, tradicionalmente aliados.

Según un comunicado de la Cancillería colombiana, las partes “ratificaron el compromiso de mejorar las estrategias de lucha antidrogas” y destacaron la importancia de mantener una coordinación estrecha con Washington en este tema.

Cabe mencionar que las fricciones se desataron el domingo, cuando Trump calificó a Petro como “líder del narcotráfico” y anunció el fin del apoyo económico a Colombia, argumentando el aumento en la producción de drogas.

Las declaraciones fueron respondidas por el mandatario colombiano, quien tildó al presidente estadounidense de “grosero e ignorante” y llamó a consultas a su embajador en Washington.

La situación se agravó luego de que Petro acusara al gobierno estadounidense de ser responsable del “asesinato” de un pescador colombiano y denunciara una supuesta violación a la soberanía nacional por parte de fuerzas norteamericanas en aguas del Caribe.

A pesar del tono confrontacional, la reunión entre Petro y McNamara reflejó un intento por mantener los canales diplomáticos abiertos.

Durante el diálogo, el presidente colombiano reafirmó el compromiso de su gobierno con la ampliación del programa de sustitución de cultivos ilícitos, una de las principales apuestas de su política antidrogas.

Colombia sigue siendo el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Estados Unidos, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, la mitad de los cuales se destinaron a combatir el narcotráfico.

RELACIONADO Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

EE. UU. y Colombia seguirán luchando contra el narcotráfico

Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump, quien advirtió que si Colombia no “cierra” los narcocultivos “Estados Unidos lo hará, y no de buena forma”, fueron interpretadas por el gobierno colombiano como una amenaza directa a su soberanía.

La Cancillería enfatizó que el propósito de la reunión fue “subsananar el actual impase en las relaciones bilaterales” y asegurar que ambos gobiernos sigan cooperando en materia de seguridad y lucha contra las drogas, pese a las diferencias políticas entre sus líderes.