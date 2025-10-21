Daniel García-Peña confirmó que se superó el llamado a consultas en medio de la crisis diplomática con EE. UU.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, en las últimas horas fue llamado a consultas por el presidente Gustavo Petro con quien se reunió para tratar la nueva crisis diplomática.

En Palacio de Nariño el presidente no solo se reunió con su embajador en ese país, sino que en el encuentro también estuvo John Mc Namara, en representación de Estados Unidos.

Durante varias horas, el mandatario conversó con los diplomáticos sobre la situación del narcotráfico en Colombia y expuso sus argumentos frente a los señalamientos de su homólogo, Donald Trump.

En entrevista con Noticias RCN, Daniel García-Peña reveló detalles de su encuentro entre el presidente Gustavo Petro con el encargado de negocios de Estados Unidos.

Conclusiones de la reunión entre Colombia y EE. UU. en medio de crisis diplomática

De acuerdo con García-Peña “fue una reunión larga, muy franca y constructiva. Tuvimos la oportunidad de hablar de temas como la lucha contra el narcotráfico de cómo Colombia y el gobierno del presidente Petro ha demostrado resultados históricos”.

Explicó que se habló sobre “las políticas del actual gobierno de sustitución de cultivos son mucho más eficaces y duraderas que las políticas del pasado de la radicación forzada y de cómo los retos que el negocio de las drogas, obliga que Estados Unidos y Colombia sigamos trabajando juntos”.

Colombia va a seguir en la lucha contra el narcotráfico (…) también estamos convencidos que logramos mucho más si lo hacemos de la mano con los Estados Unidos y ese fue el tema central de esa muy fructífera reunión que tuvimos con el encargado de negocios en EE. UU.

¿Es posible que EE. UU. no imponga nuevos aranceles a Colombia?

John McNamara fue muy claro en decir que él obviamente va a transmitir todo lo que se habló anoche, pero que las decisiones sobre aranceles y todo lo demás le corresponde al presidente Trump.

“El gobierno no puede comprometerse con lo que pueda eventualmente decidir el presidente”, dijo el embajador colombiano sobre los posibles anuncios de sanciones a Colombia.

Aseguró que en términos generales están “muy contentos de que el presidente Petro pudo explicar con mayor detenimiento todo el tema del narcotráfico y esperemos que eso ayude a que podamos superar esta crisis”.

Se superó el llamado a consultas del presidente Petro al embajador

El embajador García-Peña confirmó que el llamado a consultas del jefe de Estado en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos fue superado tras la reunión y uno serie de conversaciones sobre las relaciones bilaterales.

Ya el tema de las consultas se logró. Hicimos lo que correspondía y es posible que pueda tener otra reunión en estos días, pero el llamado consultas ya se superó.

En los próximos días el embajador de Colombia en Estados Unidos regresará a Washington para ir normalizando este nuevo episodio de tensión diplomática entre los dos países.