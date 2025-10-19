Trump señaló al presidente Petro de ser líder del narcotráfico y suspendió subsidios a Colombia

En horas de la mañana de este domingo 19 de octubre, el presidente Donald Trump hizo un fuerte señalamiento contra el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con una publicación en su red de Truth Social, calificó al mandatario colombiano de ser líder de narcotráfico que fomenta la producción de drogas.

Al mismo tiempo, Trump anunció que desde este mismo domingo quedarían suspendidos los subsidios de Estados Unidos en Colombia.

Presidente Petro le respondió a Donald Trump

El presidente Petro respondió en su cuenta de X a los señalamientos de Trump. Le dijo que está engañado por sus asesores y que le recomienda determinar dónde están los narcos.

En su reacción a las recientes declaraciones, el mandatario le dijo que él fue quien descubrió las relaciones del narcotráfico con el poder político. También le recomendó hacer una lectura más precisa del país.

Sin embargo, Estados Unidos ha venido haciendo una serie de anuncios que impactan en la lucha contra el narcotráfico tras retirar a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas.

Estados Unidos retira ayuda financiera a Colombia

Donald Trump acusó al mandatario colombiano de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala".

A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán (...) (Petro) está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas.

Estados Unidos retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares.

Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de EE. UU., según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas. El resto apoya programas humanitarios y alimentarios.