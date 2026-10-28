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VIDEO | Colombiana fue víctima de agresiones verbales y expresiones xenófobas en España

Las imágenes muestran el momento en el que el sujeto lanza comentarios ofensivos contra la ciudadana colombiana. Los hechos ocurrieron al interior de un bus de servicio público, en presencia de otros pasajeros.

Foto: X @ColombiaOscura

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
11:36 a. m.
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A través de redes sociales se conoció una denuncia sobre una mujer colombiana que reside actualmente en España y que habría sido víctima de agresiones verbales por parte de un hombre.

Hombre agredió verbalmente a una colombiana en España

Las imágenes, compartidas por algunos usuarios en X, muestran el momento en el que el sujeto lanza comentarios ofensivos contra la ciudadana colombiana. Los hechos ocurrieron al interior de un bus de servicio público, en presencia de otros pasajeros.

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En el video se escucha cómo otra mujer, al parecer de nacionalidad española, interviene para defender a la colombiana tras los insultos que recibió.

El hombre hizo referencia a la ciudad natal de la víctima y le aseguró que “no tenía derecho a nada en la vida” por el simple hecho de haber nacido en Pereira.

“Este también es mi país. Señor, tenga un poquito de respeto, que también es mi país. Ella tiene el mismo derecho que usted a estar aquí. Yo tengo el mismo derecho que usted y la señora también, así que contrólese un poquito”, manifestó la mujer que salió en defensa de la colombiana.

La discusión continuó y el hombre, visiblemente molesto, le pidió que no se involucrara en el altercado. “No me mires porque no me conoces de nada”, le dijo.

En respuesta, la mujer le exigió que respetara a la víctima y cuestionó sus comentarios contra las colombianas. “Pero qué dice de la colombiana, todos somos seres humanos, respete que ella tiene los mismos derechos”, respondió.

Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando el sujeto afirmó que, por ser de Pereira, la mujer era una p****a y que las colombianas iban a España a robar.

Ante los insultos, varios pasajeros exigieron que el hombre fuera expulsado del vehículo. Incluso, algunos le pidieron al conductor que detuviera el bus para que el sujeto se bajara.

“Conductor, aquí estamos viviendo una falta de odio. O se baja o se baja. Aquí tenemos derecho todos. Grosero”, añadió la mujer que intervino en la discusión.

Español habría sido víctima de robo en España

Al parecer, el hombre habría tenido una mala experiencia durante una supuesta visita a Pereira, donde, según su propio relato, fue víctima de un robo. “Las p***s sois de Pereira. ¿Qué me han hecho a mí en Pereira? Nada. Me robaron todo. Me quitaron de marcha. Me llevaron de la maleta y me dejaron los calzoncillos y los calcetines. Así sois, vosotras”, agregó.

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El altercado escaló cuando un joven se levantó de su asiento y se acercó al hombre para exigirle que se retirara del autobús. Ante su negativa, el joven lo agredió y ambos comenzaron a enfrentarse a golpes.

Mientras tanto, los demás pasajeros gritaban y varios intervinieron para separar a los involucrados. Finalmente, al parecer, el hombre se bajó del bus.

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