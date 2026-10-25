Menores saquearon tiendas de celulares, ropa y joyas en Barcelona, España: se convocaron por TikTok

Los disturbios registrados en las últimas horas en el centro de Barcelona, España, terminaron con 128 personas detenidas, entre ellas 73 menores de edad, luego de una serie de actos vandálicos, daños en la vía pública y saqueos a establecimientos comerciales.

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Los hechos ocurrieron durante una manifestación que no había sido comunicada a las autoridades y que derivó en ataques contra tiendas y enfrentamientos con la Policía.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de jóvenes por las calles de la ciudad y atacando comercios después de congregarse en una gran plaza del centro.

Los incidentes se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de Cataluña, donde las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse debido a la situación de seguridad.

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Ataques a comercios y enfrentamientos con la policía en Barcelona

Los disturbios no se limitaron a los establecimientos comerciales. De acuerdo con las autoridades, los grupos involucrados también quemaron contenedores, destruyeron mobiliario urbano y lanzaron piedras contra los agentes desplegados en la zona.

El balance preliminar reportó 14 integrantes de los Mossos d'Esquadra y un agente de la Guardia Urbana heridos.

De acuerdo con la policía, se trataba de grupos sin una organización definida, convocados en redes sociales. Entre las plataformas mencionadas por la funcionaria figura TikTok, que habría sido utilizada para difundir la convocatoria.

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Saqueos en Barcelona una semana después de los disturbios en Francia

Los hechos de Barcelona ocurrieron una semana después de los violentos saqueos registrados en Francia durante una jornada de manifestaciones. Este sábado también hubo protestas en territorio francés, en su mayoría pacíficas, bajo un dispositivo de seguridad reforzado.

El Ministerio del Interior francés informó de 1.314 detenciones, 75 intervenciones por incendios, 53 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados durante la jornada anterior.

Mientras las autoridades catalanas investigan los incidentes de Barcelona y tramitan los casos de los detenidos, los saqueos y los ataques contra establecimientos comerciales mantienen la atención sobre la seguridad pública en medio de un clima político marcado por la proximidad de las elecciones.