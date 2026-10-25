CANAL RCN
Internacional

Menores saquearon tiendas de celulares, ropa y joyas en Barcelona, España: se convocaron por TikTok

Barcelona vivió una jornada de graves disturbios que terminó con 128 personas detenidas, entre ellas 73 menores de edad.

Menores saquearon tiendas de celulares y ropa en Barcelona, España: se convocaron por TikTok
Foto: AFP

Yhonay Díaz

octubre 25 de 2026
09:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los disturbios registrados en las últimas horas en el centro de Barcelona, España, terminaron con 128 personas detenidas, entre ellas 73 menores de edad, luego de una serie de actos vandálicos, daños en la vía pública y saqueos a establecimientos comerciales.

Reportero alcanzado por una ola en España sufrió un nuevo accidente en vivo
RELACIONADO

Reportero alcanzado por una ola en España sufrió un nuevo accidente en vivo

Los hechos ocurrieron durante una manifestación que no había sido comunicada a las autoridades y que derivó en ataques contra tiendas y enfrentamientos con la Policía.

Videos difundidos en redes sociales muestran a grupos de jóvenes por las calles de la ciudad y atacando comercios después de congregarse en una gran plaza del centro.

Los incidentes se concentraron en las inmediaciones de la Plaza de Cataluña, donde las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse debido a la situación de seguridad.

Al menos tres muertos por inundaciones en varias regiones del sur de España
RELACIONADO

Al menos tres muertos por inundaciones en varias regiones del sur de España

Ataques a comercios y enfrentamientos con la policía en Barcelona

Los disturbios no se limitaron a los establecimientos comerciales. De acuerdo con las autoridades, los grupos involucrados también quemaron contenedores, destruyeron mobiliario urbano y lanzaron piedras contra los agentes desplegados en la zona.

El balance preliminar reportó 14 integrantes de los Mossos d'Esquadra y un agente de la Guardia Urbana heridos.

De acuerdo con la policía, se trataba de grupos sin una organización definida, convocados en redes sociales. Entre las plataformas mencionadas por la funcionaria figura TikTok, que habría sido utilizada para difundir la convocatoria.

Eva Ferrer declara desde España ante la Procuraduría por señalamientos contra Verónica Alcocer
RELACIONADO

Eva Ferrer declara desde España ante la Procuraduría por señalamientos contra Verónica Alcocer

Saqueos en Barcelona una semana después de los disturbios en Francia

Los hechos de Barcelona ocurrieron una semana después de los violentos saqueos registrados en Francia durante una jornada de manifestaciones. Este sábado también hubo protestas en territorio francés, en su mayoría pacíficas, bajo un dispositivo de seguridad reforzado.

El Ministerio del Interior francés informó de 1.314 detenciones, 75 intervenciones por incendios, 53 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos y 24 comercios saqueados durante la jornada anterior.

Mientras las autoridades catalanas investigan los incidentes de Barcelona y tramitan los casos de los detenidos, los saqueos y los ataques contra establecimientos comerciales mantienen la atención sobre la seguridad pública en medio de un clima político marcado por la proximidad de las elecciones.

Fiscalía española respalda reabrir investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales
RELACIONADO

Fiscalía española respalda reabrir investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Presidente Trump vuelve a lanzar fuerte crítica contra LeBron James: “Debería disculparse con todos”

Terremoto

Fuerte temblor sacudió China este 25 de octubre: magnitud y epicentro del sismo

Brasil

Brasil decide en segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: así avanzan las elecciones

Otras Noticias

Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Medellín: convocados, novedades y cómo ver en VIVO el clásico paisa

Atlético Nacional y Medellín se enfrentan este 25 de octubre. Consulte los convocados, las novedades de ambos equipos y dónde ver EN VIVO el clásico paisa.

ELN

Abatido alias Ochenta y otros 9 guerrilleros en la operación más grande contra el ELN en los últimos años

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas, además de ubicar un área de campamento.

Bogotá

Definidas las marcas que harán parte de la Fashion Week en Bogotá en 2027: conózcalas aquí

Enfermedades

Colombia se acerca al segundo pico respiratorio del año: ¿qué lugares requieren mayor atención?

Barranquilla

Barranquilla será sede por primera vez del festival de emprendimiento, empleo y educación más grande de Latam