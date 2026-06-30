Impactantes imágenes | Este es el antes y después de La Guaira tras el doble terremoto en Venezuela

La emergencia causada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela sigue dejando escenas de destrucción. Con el paso de los días, nuevas fotografías e imágenes satelitales permiten dimensionar el impacto de los sismos en ciudades que antes eran destinos turísticos.

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Mientras los organismos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes, Naciones Unidas mantiene la preocupación por los cerca de 50.000 desaparecidos, en medio de una tragedia que ya deja más de 1.700 personas fallecidas.

¿Qué muestran las nuevas imágenes de la tragedia?

Las recientes fotografías y registros satelitales dejan en evidencia el antes y el después de varias poblaciones del norte de Venezuela.

Lo que hasta hace pocos días eran edificios, viviendas, hoteles y comercios, hoy aparece convertido en enormes zonas de destrucción. Las imágenes reflejan barrios enteros afectados y permiten comprender la dimensión de una emergencia que mantiene a todos en alerta.

La incertidumbre continúa porque, según organismos internacionales, todavía podrían permanecer miles de personas atrapadas bajo los escombros.

¿Cuántos edificios habrían resultado afectados?

De acuerdo con una evaluación preliminar realizada por los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón, utilizando imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA), aproximadamente 58.870 edificios habrían resultado dañados o destruidos en la región afectada por los terremotos.

Los científicos aclararon que se trata de una evaluación rápida basada en cambios detectados en la superficie terrestre y que los datos aún no han sido verificados directamente en terreno.

¿Cuáles fueron las zonas más golpeadas?

El análisis indica que las mayores afectaciones se concentran en ciudades del estado de La Guaira, una de las regiones más impactadas por el doble sismo.

Según la evaluación, en municipios como Urimare, Caraballeda y Macuto, más de la mitad de las edificaciones podrían haber sufrido daños o colapsado.

En Catia La Mar, los investigadores estiman posibles afectaciones en más de 7.400 edificios, lo que representa cerca de una tercera parte de las construcciones de esa ciudad.

¿Qué dicen las autoridades sobre los daños?

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el balance oficial registra 855 infraestructuras afectadas, de las cuales 189 presentaron derrumbe total.

Sin embargo, las evaluaciones satelitales sugieren que el impacto sobre las edificaciones podría ser mucho mayor, por lo que las inspecciones continúan.