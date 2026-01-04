CANAL RCN
Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro

A través de su cuenta de X, González envió un mensaje a los venezolanos y pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024.

enero 04 de 2026
07:32 p. m.
Edmundo González Urrutia envió un mensaje al pueblo venezolano, horas después de la intervención estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

En un video difundido a través de su cuenta en X, señaló que la detención del número uno del régimen derivó en un nuevo escenario político, pero que la normalización de Venezuela solo será posible con la liberación de todos los presos políticos.

Es natural que existan sentimientos encontrados, los entendemos y respetamos.

González añadió que se debe respetar “sin ambigüedades la voluntad mayoritaria” de los venezolanos el pasado 28 de julio de 2024; elecciones que habrían dado como ganadora a la oposición encabezada por el mismo Edmundo y María Corina.

Edmundo González pide liberar a los presos políticos

Sobre el proceso de transición del que ha hablado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, González Urrutia calificó la captura de Maduro como la configuración de un “nuevo escenario político” que deja pendiente la obligatoria liberación de presos políticos tanto civiles como militares.

Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta.

El líder opositor reafirmó, además, su lealtad con el pueblo venezolano, la democracia, el Estado de derecho y la dignidad de los ciudadanos; e hizo nuevamente alusión a la legitimidad de su elección como presidente de Venezuela.

González llamó a la unidad del pueblo venezolano para reconstruir el país, e hizo un llamado a la Fuerza Armada y el cuerpo de seguridad del Estado para hacer cumplir el mandato expresado en los comicios de 2024.

Les recuerdo que su lealtad es con la constitución, el pueblo y la República.

