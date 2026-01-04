CANAL RCN
Colombia Video

Cabecillas del ELN y disidencias que se ocultan en Venezuela, volverían a Colombia tras caída de Maduro

Un informe de inteligencia conocido por Noticias RCN reveló que cabecillas como ‘Iván Márquez’ estarían pensando en replegar sus tropas tras caída del régimen.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
08:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las guerrillas colombianas juegan un papel importante en el expediente contra Nicolás Maduro. Un informe de inteligencia conocido por Noticias RCN confirma que grupos criminales colombianos ya están planeando su siguiente paso tras la caída del número uno del régimen.

Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro

El documento prende las alarmas en la frontera con Venezuela y revela cómo ese territorio sigue siendo el gran refugio de los principales grupos armados ilegales que delinquen en ambos países.

Más de 30 pistas clandestinas en suelo venezolano

Dicho informe advierte que, en medio de la creciente presión de Estados Unidos en Venezuela, cabecillas del ELN y de las disidencias de las Farc estarían evaluando un eventual repliegue hacia territorio colombiano, ante el temor de perder la protección que durante años encontraron en el régimen.

Uno de los datos más sensibles del documento señala que de los 6.158 integrantes activos del ELN con presencia en la zona fronteriza, 1.276 hombres, es decir el 20,7%, delinquen desde Venezuela, donde tienen campamentos permanentes bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, uno de los jefes más sanguinarios de esa guerrilla.

El informe también confirma que las autoridades tienen plenamente identificadas al menos 30 pistas clandestinas en territorio venezolano, utilizadas por grupos criminales colombianos para el tráfico de oro, droga y armamento, una infraestructura ilegal que opera sin control y que sostiene las economías criminales en la región.

Revelaron audio del hijo de Maduro tras captura: habló de traiciones y pidió la liberación
RELACIONADO

Revelaron audio del hijo de Maduro tras captura: habló de traiciones y pidió la liberación

Estos son los cabecillas criminales que se ocultan en Venezuela

Un mapa revelado en el documento ubica tres puntos estratégicos en suelo venezolano, donde se concentra la presencia de las disidencias de las Farc, en su mayoría de la Segunda Marquetalia, al mando de alias Gonzalo o ‘Chalo’, alias Iván Márquez y alias John 40.

Según inteligencia militar, 186 cabecillas de alto y mediano nivel de estas estructuras criminales estarían hoy plenamente identificados operando desde Venezuela.

Las fuentes advierten que, ante la pérdida de garantías, movilidad y seguridad en ese país, varios de estos jefes criminales estarían explorando rutas de retorno hacia Colombia, lo que podría reconfigurar el conflicto armado, aumentar las disputas territoriales y elevar el riesgo para las comunidades en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Vichada y Guaviare.

Este escenario, según inteligencia, también podría traducirse en presiones al Gobierno colombiano para retomar diálogos, exigir ceses al fuego o ganar tiempo, mientras reorganizan sus estructuras.

“Petro tiene que estar atento”: la advertencia de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

“Petro tiene que estar atento”: la advertencia de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Cuatro personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en una carretera en el sur del Cesar

Armada Nacional

Buque ARC Simón Bolívar navega por canales patagónicos rumbo a la Antártida

Valle del Cauca

Asesinó a su pareja y luego se habría quitado la vida: autoridades investigan

Otras Noticias

Venezuela

Familias de presos políticos de Venezuela exigen que queden en libertad: emotivos testimonios

El arresto de Nicolás Maduro abre la esperanza a que los presos políticos vuelvan a sus hogares.

Nicolás Maduro

Las cartas de Mhoni Vidente revelaron el destino de Maduro semanas atrás: impactante profecía

Mhoni Vidente y la profecía sobre el arresto de Maduro que hoy sacude las redes sociales. ¿Qué dijo?

Impuestos

Paso a paso para pagar el impuesto predial y vehicular por internet en Bogotá

Béisbol

Primeras consecuencias en el deporte de Venezuela tras la captura de Maduro

Enfermedades

Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026