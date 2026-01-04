Cabecillas del ELN y disidencias que se ocultan en Venezuela, volverían a Colombia tras caída de Maduro

Las guerrillas colombianas juegan un papel importante en el expediente contra Nicolás Maduro. Un informe de inteligencia conocido por Noticias RCN confirma que grupos criminales colombianos ya están planeando su siguiente paso tras la caída del número uno del régimen.

El documento prende las alarmas en la frontera con Venezuela y revela cómo ese territorio sigue siendo el gran refugio de los principales grupos armados ilegales que delinquen en ambos países.

Más de 30 pistas clandestinas en suelo venezolano

Dicho informe advierte que, en medio de la creciente presión de Estados Unidos en Venezuela, cabecillas del ELN y de las disidencias de las Farc estarían evaluando un eventual repliegue hacia territorio colombiano, ante el temor de perder la protección que durante años encontraron en el régimen.

Uno de los datos más sensibles del documento señala que de los 6.158 integrantes activos del ELN con presencia en la zona fronteriza, 1.276 hombres, es decir el 20,7%, delinquen desde Venezuela, donde tienen campamentos permanentes bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, uno de los jefes más sanguinarios de esa guerrilla.

El informe también confirma que las autoridades tienen plenamente identificadas al menos 30 pistas clandestinas en territorio venezolano, utilizadas por grupos criminales colombianos para el tráfico de oro, droga y armamento, una infraestructura ilegal que opera sin control y que sostiene las economías criminales en la región.

Estos son los cabecillas criminales que se ocultan en Venezuela

Un mapa revelado en el documento ubica tres puntos estratégicos en suelo venezolano, donde se concentra la presencia de las disidencias de las Farc, en su mayoría de la Segunda Marquetalia, al mando de alias Gonzalo o ‘Chalo’, alias Iván Márquez y alias John 40.

Según inteligencia militar, 186 cabecillas de alto y mediano nivel de estas estructuras criminales estarían hoy plenamente identificados operando desde Venezuela.

Las fuentes advierten que, ante la pérdida de garantías, movilidad y seguridad en ese país, varios de estos jefes criminales estarían explorando rutas de retorno hacia Colombia, lo que podría reconfigurar el conflicto armado, aumentar las disputas territoriales y elevar el riesgo para las comunidades en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Vichada y Guaviare.

Este escenario, según inteligencia, también podría traducirse en presiones al Gobierno colombiano para retomar diálogos, exigir ceses al fuego o ganar tiempo, mientras reorganizan sus estructuras.