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Polémica por video en el que se ve cómo suben a burrito atropellado a un camión de basura en Santa Marta

Un video muestra cómo varios trabajadores levantaron el cuerpo del animal y lo subieron a un vehículo recolector de residuos.

Burrito atropellado en Santa Marta
Foto: Plataforma ALTO

Valentina Bernal

noviembre 09 de 2026
04:40 p. m.
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Un caso ocurrido en El Rodadero, Santa Marta, generó indignación luego de que se conociera un video en el que aparece el cuerpo de un burrito siendo subido a un camión recolector de basura.

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De acuerdo con las versiones difundidas sobre lo ocurrido, el animal habría sido atropellado durante la madrugada. Tras el impacto, habría quedado tendido en la vía y posteriormente fue retirado por trabajadores de la empresa de aseo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la información que circula en redes sociales, un taxista habría atropellado inicialmente al burrito. Después, otro joven también lo habría embestido. Las versiones señalan que ambos conductores se movilizaban a alta velocidad.

Sin embargo, no se han establecido oficialmente las circunstancias exactas del accidente ni las responsabilidades de los conductores involucrados.

¿Qué aparece en el video?

La controversia aumentó por las imágenes que muestran a cerca de siete trabajadores levantando el cuerpo del burrito y halándolo para introducirlo en la parte trasera de un camión destinado a la recolección de residuos.

La escena provocó cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para retirar al animal y el manejo que debe darse a los cuerpos de animales que mueren en espacios públicos.

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Esto porque en Colombia existen disposiciones específicas para la recolección y disposición de animales muertos encontrados en vías y espacios públicos. El Decreto 2981 de 2013 establece que las empresas prestadoras del servicio de aseo deben recoger los animales muertos que tengan un peso de hasta 50 kilogramos y trasladarlos al lugar definido por la entidad territorial.

Cuando el animal supera ese peso, la responsabilidad de su recolección corresponde a la entidad territorial.

Este procedimiento debe garantizar condiciones sanitarias y ambientales adecuadas para evitar riesgos para la comunidad. Por eso, la disposición de estos cuerpos no debe confundirse con el manejo ordinario de los residuos domiciliarios.

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