En imágenes | Sigue la expectativa por el saludo de María Corina Machado en Oslo, Noruega

En Oslo, cuando el reloj marcaba la 1:58 de la madrugada, la atención se concentraba en el balcón del Gran Hotel, donde se espera la salida de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La líder venezolana se encuentra alojada allí y, según reportes, podría aparecer en cualquier momento para saludar a la multitud que aguarda en las frías calles de la capital noruega.

María Corina Machado aterriza en Oslo tras operación de escape desde Venezuela

Machado aterrizó en Oslo, Noruega, alrededor de las 11:47 de la noche hora local, tras un itinerario que incluyó varias escalas estratégicas.

El avión Embraer Legacy 650, matrícula XA-FUF, partió el martes 9 de diciembre desde Miami hacia Curazao y posteriormente se dirigió al aeropuerto de Bangor, en Maine, una terminal utilizada principalmente para operaciones militares y reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense.

Desde allí, emprendió el 10 de diciembre un vuelo de cerca de diez horas hasta la capital noruega. La llegada confirma la información publicada por The Wall Street Journal sobre la operación de escape en lancha desde Venezuela a Curazao y, al mismo tiempo, subraya el respaldo de Estados Unidos como aliado clave.

La salida de María Corina Machado podría tardar horas

Aunque algunos señalan que la salida podría producirse en cuestión de minutos, también se advierte que podría demorarse horas.

La posible aparición de Machado se ha convertido en el momento más esperado de la jornada, tras días de intensa cobertura internacional.

La transmisión continuará en la emisión de las 11:30 de la noche en Noticias RCN y este jueves habrá una rueda de prensa especial programada para las 4:15 de la mañana, donde se esperan más detalles sobre la agenda de la Nobel de Paz.