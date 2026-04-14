España aprobará la regularización masiva de inmigrantes indocumentados: ¿cómo será el proceso?

El Gobierno de España anunció una de las decisiones más importantes en materia migratoria de los últimos años. Se trata de la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas que actualmente se encuentran en condición irregular.

España aprobará la regularización masiva de inmigrantes indocumentados

El presidente Pedro Sánchez confirmó que el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que pone en marcha este proceso masivo de regularización, dirigido a “casi medio millón” de inmigrantes indocumentados en el país.

El anuncio se realizó a través de un mensaje en la red social X, acompañado de una carta dirigida a la ciudadanía en la que el mandatario explicó las razones de la medida.

Es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana.

Sánchez también defendió que la iniciativa busca garantizar igualdad de condiciones para quienes ya viven en el país:

Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia.

¿Cómo será el proceso de regularización de inmigrantes indocumentado en España?

La decisión se implementará mediante un decreto, por lo que no requerirá aprobación del Congreso, lo que permitirá su entrada en vigor de manera inmediata tras su publicación oficial.

Por su parte, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, explicó cómo se desarrollará el proceso y los plazos establecidos.

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Va a comenzar esta misma semana” y “va a concluir el 30 de junio.

Además, detalló las fases que deberán seguir los interesados:

Mañana previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del día 16 comenzará el trámite telemático, y también se podrá pedir cita previa para el trámite presencial que empezará a partir del día 20.

De esta manera, el proceso combinará gestiones virtuales y presenciales, permitiendo que las personas en situación irregular puedan iniciar su regularización dentro de los tiempos definidos por el Gobierno.