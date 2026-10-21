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Rescatan a ocho cachorros en el sur de Cali tras denuncias por venta en vía pública

Los animales quedaron bajo el cuidado de un centro especializado.

Rescate de cachorros en Cali.
Rescate de cachorros en Cali. Foto: Policía de Cali.

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
01:55 p. m.
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La Policía rescató a ocho cachorros mestizos que, según reportes ciudadanos, presuntamente estaban siendo comercializados en un separador vial de la avenida Pasoancho con carrera 70, en el sur de Cali.

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Los animales fueron trasladados junto con su madre al Centro de Bienestar Animal, donde permanecerán mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

Mamá de los cachorros fue llevada al centro también

El operativo fue realizado por el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, después de recibir información sobre la posible venta de animales domésticos en este punto.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a los caninos expuestos a la intemperie. Ante esta situación, realizaron su aprehensión preventiva y dispusieron el traslado de los ocho cachorros y de su madre a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal.

La presencia de la madre es fundamental para que los cachorros puedan continuar con la lactancia durante su permanencia en el centro. Entretanto, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las condiciones del caso.

Cachorros podrían ser dados en adopción

Una vez se cumplan los procedimientos correspondientes y se determinen las condiciones para su entrega, los ocho cachorros podrán ser dados en adopción a familias que cumplan los requisitos establecidos y garanticen su cuidado y protección.

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El Centro de Bienestar Animal de Cali también cuenta con más de 50 perros y gatos disponibles para adopción, según informó la Policía. Entre ellos hay animales que perdieron a sus tenedores durante el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Para comunicar este tipo de situaciones, la Policía habilitó la línea telefónica 316 018 6068.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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