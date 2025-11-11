Portaviones más grande del mundo se sumó a flota estadounidense en el Caribe

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, se incorporó este martes, 11 de noviembre, al operativo militar que Estados Unidos mantiene contra el tráfico de drogas en Latinoamérica, desde septiembre.

El despliegue del buque insignia estadounidense coincidió con una nueva maniobra militar en Venezuela y con la condena de Rusia a los bombardeos de embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, calificó estos ataques de “inaceptables” y aseguró que “así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”. Según Lavrov, la supuesta lucha antidrogas de Washington no es más que “un pretexto” para justificar sus operaciones en la región.

Se han registrad 20 ataques y 76 muertos en la ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico:

El último ataque, ocurrido el domingo en el Pacífico, dejó seis muertos a bordo de dos embarcaciones, según informó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

Con este incidente, ya son 20 los barcos bombardeados, que dejan un saldo de 76 fallecidos. De momento, Estados Unidos no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas o representaran una amenaza para el país.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales estadounidenses confirmó que el USS Gerald Ford “entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe”.

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, sostuvo que la llegada del portaviones “reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”.

Operación de Estados Unidos en el Caribe sur ha generado denuncias en todo el mundo:

La operación de los Estados Unidos en el Caribe, incluso, ha generado fricciones diplomáticas con sus aliados. De acuerdo con CNN, Gran Bretaña descartó compartir información de inteligencia con Washington para evitar “convertirse en cómplice” de bombardeos que organizaciones internacionales y Gobiernos locales han catalogado como “ejecuciones extrajudiciales”.

Mientras tanto, en Caracas, el gobierno de Maduro respondió con un “despliegue masivo” de tropas y armamento en todo el país. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció la participación de 200.000 efectivos y aseguró que “Venezuela debe saber que tiene una Venezuela resguardada, protegida, defendida”.