Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Desde Japón, a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe.

En un mensaje dirigido a miembros de la marina estadounidense, sugirió que "los demócratas de la izquierda radical dijeron que (las víctimas fatales) solo estaban pescando. Pero, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo".

El 14 de agosto, el Departamento de Defensa ordenó el despliegue de fuerzas aérea y navales cerca de las costas de Venezuela y para el 19 ya había cerca de 4.000 efectivos en la región, a bordo de una flotilla de varios destructores y un submarino nuclear.

Trump insiste en que cada ataque ha protegido a 25.000 estadounidenses de sobredosis:

El mandatario insistió en que "por fin” se está “librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes lo han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar", dijo.

En declaraciones anteriores, sostuvo que cada embarcación hundida transportaba drogas como para causarle una sobredosis a 25.000 estadounidenses y compartió sus intenciones de iniciar ataques en tierra, tras haber “superado” la guerra contra los cárteles en el mar:

“Les golpearemos muy duro cuando vengan, no lo han experimentado aún (…) Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra”.

Van 57 muertos en lo que, según la Human Rights Watch, serían ejecuciones extrajudiciales:

Con las cuatro embarcaciones que, según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fueron bombardeadas el lunes, se han registrado 14 ataques, que dejan un saldo de 57 muertos y, por lo menos, cinco heridos.

Human Rights Watch ha decidido calificarlos como ejecuciones extrajudiciales y advirtió que los Estados Unidos no han buscado alternativas no letales, como la interceptación de las embarcaciones o la captura de sus tripulantes.