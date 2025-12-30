CANAL RCN
Internacional

Con un taladro abrieron 3.000 cajas fuertes y se llevaron 30 millones de euros

El robo fue descubierto gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

AFP

diciembre 30 de 2025
12:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La policía alemana informó este martes que un grupo de ladrones robó efectivo y objetos de valor por un monto estimado en 30 millones de euros (35 millones de dólares), tras ingresar a la bóveda de un banco en Gelsenkirchen, al oeste del país. El atraco fue perpetrado con la ayuda de un gran taladro, con el que los delincuentes perforaron un agujero en la sala de cajas fuertes.

Vecinos aplicaron inteligente estrategia para evitar robos en un barrio del norte de Bogotá
RELACIONADO

Vecinos aplicaron inteligente estrategia para evitar robos en un barrio del norte de Bogotá

Los asaltantes lograron abrir más de 3.000 cajas que contenían dinero, oro y joyas. “Es como en la película Ocean’s Eleven, todo se desarrolló de manera muy profesional”, señaló una fuente policial. Los responsables del robo siguen prófugos.

Clientes en tensión y banco cerrado

El banco permaneció cerrado el martes “por razones de seguridad”, mientras decenas de clientes preocupados por sus bienes se reunieron frente a la entidad.

Cárcel para sicario que asesinó a fiscal luego de que se opusiera a robo en Barranquilla
RELACIONADO

Cárcel para sicario que asesinó a fiscal luego de que se opusiera a robo en Barranquilla

Según las autoridades, algunos incluso profirieron amenazas contra los empleados. En imágenes difundidas por el diario Bild se observa a varias personas intentando forzar el acceso al edificio pese a la presencia policial. La situación se calmó hacia la tarde.

Investigación en curso y pistas de los sospechosos

La policía indicó que los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, periodo en el que el banco se mantiene cerrado. Testigos reportaron haber visto a varios hombres con grandes bolsas en un estacionamiento cercano durante la noche del sábado al domingo.

Así se prepara Andrea Valdiri para recibir la Navidad: se robó todas las miradas
RELACIONADO

Así se prepara Andrea Valdiri para recibir la Navidad: se robó todas las miradas

Imágenes de vigilancia muestran además un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, saliendo del mismo estacionamiento el lunes en la madrugada.

El robo fue descubierto gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos. La investigación continúa, aunque la identidad de los autores y el momento exacto del atraco aún no han sido revelados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reveló su supuesto salario y estallaron las críticas en redes sociales: video

Estados Unidos

Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

Otras Noticias

Enfermedades

Casos de tos ferina en Colombia se multiplicaron por cinco en un año: hay más de 7.000 reportes

Bogotá y Antioquia concentran el mayor número de casos en el país, según cifras del Instituto Nacional de Salud.

Viral

Aida Victoria Merlano y Westcol harán un stream juntos: fecha y hora de su reencuentro

WestCol y Aida Victoria Merlano confirmaron esperado reencuentro en vivo: fecha y hora del stream.

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía imputa nuevos cargos a ‘Chipi’, implicado en el asesinato de Miguel Uribe

Salario mínimo

Este sería el incremento en pasajes de buses intermunicipales por alza en el salario mínimo del 23%

Mercado de Fichajes

Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano tras cerrar su etapa en Bolivia: vuelve a la Liga BetPlay