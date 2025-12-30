Con un taladro abrieron 3.000 cajas fuertes y se llevaron 30 millones de euros

La policía alemana informó este martes que un grupo de ladrones robó efectivo y objetos de valor por un monto estimado en 30 millones de euros (35 millones de dólares), tras ingresar a la bóveda de un banco en Gelsenkirchen, al oeste del país. El atraco fue perpetrado con la ayuda de un gran taladro, con el que los delincuentes perforaron un agujero en la sala de cajas fuertes.

Los asaltantes lograron abrir más de 3.000 cajas que contenían dinero, oro y joyas. “Es como en la película Ocean’s Eleven, todo se desarrolló de manera muy profesional”, señaló una fuente policial. Los responsables del robo siguen prófugos.

Clientes en tensión y banco cerrado

El banco permaneció cerrado el martes “por razones de seguridad”, mientras decenas de clientes preocupados por sus bienes se reunieron frente a la entidad.

Según las autoridades, algunos incluso profirieron amenazas contra los empleados. En imágenes difundidas por el diario Bild se observa a varias personas intentando forzar el acceso al edificio pese a la presencia policial. La situación se calmó hacia la tarde.

Investigación en curso y pistas de los sospechosos

La policía indicó que los ladrones “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, periodo en el que el banco se mantiene cerrado. Testigos reportaron haber visto a varios hombres con grandes bolsas en un estacionamiento cercano durante la noche del sábado al domingo.

Imágenes de vigilancia muestran además un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, saliendo del mismo estacionamiento el lunes en la madrugada.

El robo fue descubierto gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos. La investigación continúa, aunque la identidad de los autores y el momento exacto del atraco aún no han sido revelados.