Vecinos aplicaron inteligente estrategia para evitar robos en un barrio del norte de Bogotá

Las denuncias durante el año han sido constantes en el barrio Bella Suiza, del norte de Bogotá. Varios de los robos han quedado registrados en las cámaras de seguridad del sector.

Ante la falta de una solución a la situación de inseguridad, la comunidad creó un frente para alertar a los vecinos de que podrían estar en riesgo.

Los vecinos decidieron instalar y poner estos carteles en los postes del barrio, como medida de prevención ante los masivos robos de celulares y objetos personales que se presentan a diario.

¿Qué dicen los carteles ‘antirrobo’ del barrio Bella Suiza, en Bogotá?

Gerardo Sarmiento, veedor ciudadano de la localidad de Usaquén, habló de la inteligente estrategia aplicada por la comunidad para evitar casos de hurto en la zona azotada por la delincuente.

“Los vecinos han alertado con estos carteles y buscan que los ciudadanos se den cuenta y que el frente de seguridad comunitaria pueda llamar a la Policía para hacerse cargo de la situación”, explicó.

Esos carteles lo que quieren decir es básicamente: ojo, pilas, tengan mucho cuidado porque aquí en esta zona están robando celulares.

Esa la estrategia que ha tenido la comunidad para ayudar a los vecinos.

¿Frente de seguridad del barrio Bella Suiza se articulará con la Policía?

Esta estrategia busca tener una articulación directa con la Policía para que puedan tener en tiempo real las alertas y así identificar las motos que están detrás de los robos.

Lo que queremos es que la policía actúe. Desafortunadamente, se dan los robos a dos cuadras está el CAI de Bella Suiza y no hay acciones, entonces nos tocó a nosotros organizarnos.

“Esta zona se les ha convertido en la preferencial de los ladrones. Lo que queremos es que las autoridades le pongan la mano, y también que se comprometan realmente”, indicó Sarmiento.

Videos dejan en evidencia cómo son los robos en el barrio Bella Suiza

La mayoría de los casos de seguridad son perpetrados por motociclistas con o sin parrillero. Recorren las calles del sector, encuentran a sus víctimas, se suben a los andenes y rapan los celulares.

Uno de los videos fue grabado por un taxi que logró hacerle seguimiento a otro delincuente que intentó llevarse un celular bajo esta modalidad de raponazo.

Estos casos han sido repetitivos. Por tal razón, la comunidad creó un frente de seguridad organizado para alertar y denunciar la delincuencia del barrio.