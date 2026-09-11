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Oficial: se hizo pública la condena contra el actor y comediante Russel Brand

El actor de 51 años fue condenado por cuatro délitos y el juez Joel Bennathan describió detalladamente lo sucedido con una de las víctimas.

Oficial: se hizo pública la condena contra el actor y comediante Russel Brand
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
01:20 p. m.
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Tras ser declarado culpable por tres delitos de agresión sexual y uno por violación, el comediante británico Russell Brand conoció su condena este 9 de noviembre: el tribunal de Londres emitió una sentencia de 10 años y seis meses de prisión por los cargos mencionados.

El exesposo de la cantante Katy Perry cometió los delitos entre 1999 y 2009, en donde violó a una seguidora de 21 años y agredió sexualmente a otras tres; además, durante el juicio se conocieron nuevas acusaciones de igual gravedad, por lo que el actor de 51 años podría enfrentarse a más cargos en el futuro.

Juez lo llamó 'depredador sexual'

El juez encargado de dictar sentencia, Joel Bennathan, calificó a Brand como un agresor sexual a pesar de que años atrás cuando se estaba volviendo famoso, era considerado alguien divertido y carismático; además, rechazó contundentemente la actitud del agresor en referencia a las mujeres que le decían que no ante alguna de sus peticiones.

El juez determinó que el acusado deberá cumplir dos tercios de la sentencia, como mínimo, y luego podría ser liberado bajo licencia; la mayor parte de la condena, por la que se decretaron 9 años de prisión, fue por el delito de violación.

Destacaron la valentía de las mujeres en la corte

Durante la lectura de la sentencia, el juez del caso destacó la valentía de las mujeres, cuyos nombres no serán revelados por petición estricta del mismo, y validó el profundo impacto psicológico al que se han enfrentado las mujeres además de sopreponerse a la "arrogancia" del actor acusado.

"La sentencia de hoy no puede reparar el daño con el que han vivido las víctimas, pero esperamos que les aporte algo de justicia", añadió Joel Bennathan.

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