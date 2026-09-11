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Más de dos mil vacantes para 954 cargos en Bogotá: postulación, fechas y más información

La postulación para estos empleos se realizará de manera presencial y virtual.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
12:22 p. m.
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La Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico dio a conocer detalles de las 2.946 vacantes laborales como parte de su estrategia Talento Capital que se está realizando hasta el próximo 14 de noviembre.

Además, cerca de 1.200 vacantes se ofertarán en tres Ferias de Empleo que serán lideradas por la Agencia Distrital de Empleo de la capital con las que se busca conectar a empresas del sector privado con personas interesadas en adquirir dichos empleos.

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Detalles de las ofertas de empleo

La Feria de Empleo para Migrantes ofrece 500 puestos de trabajo para facilitar el acceso a nuevas oportunidades laborales a esta población.

La jornada se llevará a cabo durante el próximo 12 de noviembre en la Plaza de Mercado de Las Cruces. Según la Alcaldía de Bogotá, algunos de los perfiles requeridos son operador(a) de bus, de tienda, Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. La jornada se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El mismo jueves 12 de noviembre se realizará otra feria de empleo presencial en el Centro Empresarial Dorado Plaza. La jornada será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y allí se ofrecerán 100 puestos de trabajo para perfiles de asesor comercial de punto de venta, cajero, auxiliar de bodega, entre otros.

El viernes 13 de noviembre se realizará otra jornada en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en la localidad de Suba, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Más de 600 puestos estarán disponibles en distintos sectores como comercio, ventas, logística, almacenamiento, producción, entre otros.

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Proceso de postulación

Para llevar a cabo la postulación se debe ingresar a la página oficial del Servicio Público de Empleo, completar la hoja de vida y aplicar a la vacante que sea del interés. La mayor demanda se concentrará en personas con formación media, bachillerato y educación universitaria.

Sin embargo, las ofertas también incluyen oportunidades para personas que no cuentan con un nivel educativo específico para ampliar el acceso a distintos perfiles.

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