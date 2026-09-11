“¿Elecciones limpias?”: Donald Trump denunció fraude electoral tras derrota republicana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la transparencia de las elecciones legislativas de mitad de mandato, luego de que el Partido Demócrata consiguiera una contundente victoria que le permitió recuperar en el Congreso.

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Sin presentar pruebas que respalden sus señalamientos, el mandatario puso en duda la legitimidad de los resultados y responsabilizó, entre otros factores, a los mecanismos de votación anticipada y a las máquinas utilizadas durante los comicios.

A través de su plataforma Truth Social, expresó dudas sobre la limpieza del proceso electoral y cuestionó la diferencia entre los resultados obtenidos y las proyecciones de las encuestas.

¿De verdad hay alguien que crea que estas 'elecciones' han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?

Las denuncias de fraude electoral de Donald Trump

El presidente insinuó que las herramientas tecnológicas utilizadas para contabilizar los votos habrían tenido una influencia determinante en el desenlace de la jornada.

En una de sus publicaciones, el mandatario manifestó su desconcierto por la distancia entre los pronósticos electorales y los resultados definitivos. Además, atribuyó parte del revés republicano al elevado número de ciudadanos que participaron mediante el voto anticipado.

Trump también dirigió sus cuestionamientos hacia los sistemas de votación, al considerar que las máquinas terminaron teniendo más importancia que los propios electores.

Trump cambió de postura frente a los resultados electorales

Las declaraciones del presidente representan un cambio significativo respecto a la posición que había manifestado horas después de la votación del 3 de noviembre.

En ese momento, durante una conversación con el diario The New York Times, Trump aseguró que estaba dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones.

No obstante, tras conocerse la magnitud de la derrota de su partido, el mandatario comenzó a cuestionar el desarrollo de los comicios y a señalar posibles irregularidades, sin aportar elementos que permitieran respaldar sus acusaciones.