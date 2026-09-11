CANAL RCN
Internacional

“¿Elecciones limpias?”: Donald Trump denunció fraude electoral tras derrota republicana

El presidente Donald Trump cuestionó la transparencia de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

“¿Elecciones limpias?”: Donald Trump denunció fraude electoral tras derrota republicana
Foto: AFP

Yhonay Díaz

noviembre 09 de 2026
12:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó la transparencia de las elecciones legislativas de mitad de mandato, luego de que el Partido Demócrata consiguiera una contundente victoria que le permitió recuperar en el Congreso.

Trump atribuye la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán
RELACIONADO

Trump atribuye la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán

Sin presentar pruebas que respalden sus señalamientos, el mandatario puso en duda la legitimidad de los resultados y responsabilizó, entre otros factores, a los mecanismos de votación anticipada y a las máquinas utilizadas durante los comicios.

A través de su plataforma Truth Social, expresó dudas sobre la limpieza del proceso electoral y cuestionó la diferencia entre los resultados obtenidos y las proyecciones de las encuestas.

¿De verdad hay alguien que crea que estas 'elecciones' han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?

Resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos: sorpresa demócrata
RELACIONADO

Resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos: sorpresa demócrata

Las denuncias de fraude electoral de Donald Trump

El presidente insinuó que las herramientas tecnológicas utilizadas para contabilizar los votos habrían tenido una influencia determinante en el desenlace de la jornada.

En una de sus publicaciones, el mandatario manifestó su desconcierto por la distancia entre los pronósticos electorales y los resultados definitivos. Además, atribuyó parte del revés republicano al elevado número de ciudadanos que participaron mediante el voto anticipado.

Trump también dirigió sus cuestionamientos hacia los sistemas de votación, al considerar que las máquinas terminaron teniendo más importancia que los propios electores.

¿Cuál será el futuro del Gobierno Trump tras las elecciones de mitad de término?
RELACIONADO

¿Cuál será el futuro del Gobierno Trump tras las elecciones de mitad de término?

Trump cambió de postura frente a los resultados electorales

Las declaraciones del presidente representan un cambio significativo respecto a la posición que había manifestado horas después de la votación del 3 de noviembre.

En ese momento, durante una conversación con el diario The New York Times, Trump aseguró que estaba dispuesto a aceptar los resultados de las elecciones.

No obstante, tras conocerse la magnitud de la derrota de su partido, el mandatario comenzó a cuestionar el desarrollo de los comicios y a señalar posibles irregularidades, sin aportar elementos que permitieran respaldar sus acusaciones.

Elecciones de medio término en EE. UU.: el control del Congreso y la agenda de Trump, en juego
RELACIONADO

Elecciones de medio término en EE. UU.: el control del Congreso y la agenda de Trump, en juego

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Paraguay

Hallan una bóveda secreta en la residencia del expresidente paraguayo Santiago Peña

Nicolás Maduro

Revelan nuevos detalles sobre la salud de Cilia Flores en una cárcel de Nueva York

Polonia

Murió el autor del tiroteo en Cracovia que dejó seis fallecidos y 15 heridos

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Más de dos mil vacantes para 954 cargos en Bogotá: postulación, fechas y más información

La postulación para estos empleos se realizará de manera presencial y virtual.

Conciertos

Andrés Cepeda anunció gira por Colombia en 2027: fechas, ciudades y venta de boletas

Andrés Cepeda anunció su gira LATITUDES 2027 por siete ciudades de Colombia. Conozca las fechas de los conciertos, cuándo inicia la preventa y cómo comprar boletas.

Asesinatos en Colombia

Asesinó a puñaladas a una bebé en una finca en Plato, Magdalena, y lo dejaron libre un año después

Independiente Santa Fe

"Quería que me sacaran tarjeta amarilla": Pablo Repetto tras la goleada de Santa Fe

Alimentos

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores