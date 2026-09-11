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Hallan una bóveda secreta en la residencia del expresidente paraguayo Santiago Peña

La mansión se encuentra bajo la lupa de la justicia puesto que Peña habría recibido en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
11:54 a. m.
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Este domingo 8 de noviembre la Fiscalía de Paraguay realizó un allanamiento a la residencia del expresidente Santiago Peña dentro del proceso que se adelanta tras el colapso de Ueno Bank, lo que provocó su destitución y posterior detención.

Allanan la residencia del expresidente de Paraguay, Santiago Peña

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Según información compartida por AFP, el allanamiento de la mansión de Peña en la localidad de San Bernardino se da "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la fiscalía en un comunicado.

La mansión se encuentra bajo la lupa de la justicia puesto que, según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción.

Las cuotas mensuales equivalían a unos 38.000 dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

Hallan bóveda escondida en la residencia de Santiago Peña

Imágenes compartidas en redes sociales sobre el allanamiento muestran algo que sorprendió a las autoridades: al interior del domicilio encontraron una bóveda secreta oculta tras una pared falsa.

Al parecer, el lugar cuenta con un complejo sistema de seguridad nivel 7 que requiere de reconocimiento facial, pin e incluso huella dactilar.

Cabe mencionar que el banco digital Ueno Bank fue intervenido el pasado martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia. Esto, afectó a tres millones de clientes, la mitad de la población del país, que quedaron sin acceso a sus depósitos. También se sabe que ocho personas, directivos del banco, ya están en prisión.

El nuevo mandatario, Pedro Alliana, informó que ya se les devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

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