Papa León XIV reúne a más de dos millones de fieles en Buenos Aires

Más de dos millones y medio de personas participaron este lunes en Buenos Aires en la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien aprovechó su visita a Argentina para defender la vigencia de la familia cristiana y destacar su papel en un contexto marcado por las dificultades sociales.

La eucaristía se celebró en los alrededores del Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, en el primero de los tres grandes actos programados durante su gira latinoamericana.

Miles de fieles colmaron la avenida del Libertador y sus alrededores para saludar al pontífice, que recorrió más de dos kilómetros en papamóvil entre cánticos de “Olé, olé, León, León” y banderas argentinas y vaticanas. Según informó el Vaticano, la asistencia superó los dos millones y medio de personas, convirtiéndose en la concentración más grande desde el inicio de su pontificado.

La familia, eje central del mensaje papal

Durante su homilía, León XIV afirmó que la familia cristiana “hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”. El pontífice, de 71 años y recién recuperado de una cirugía por cáncer de pulmón realizada hace tres semanas, instó a los padres a transmitir la fe a sus hijos a través de gestos cotidianos como la bendición antes de las comidas, la oración antes de dormir y la práctica del perdón y la escucha mutua.

El papa también se mostró visiblemente emocionado al recordar a su antecesor, el fallecido papa Francisco, a quien calificó como “nuestro amado”. La celebración concluyó con una multitudinaria comunión distribuida en puestos móviles, donde incluso laicos colaboraron en la entrega de miles de hostias.

Entre los asistentes, Marta Lima, una docente jubilada de 63 años, destacó el llamado del pontífice a fortalecer los vínculos familiares. Según expresó, la ausencia de esos lazos puede convertirse en el origen de múltiples formas de violencia dentro de la sociedad.

La jornada estuvo marcada por largas filas desde la madrugada y por la llegada de grupos organizados desde distintas provincias argentinas y países vecinos. Muchos asistentes siguieron la ceremonia a través de las 33 pantallas gigantes instaladas por la organización, mientras que jóvenes animaban la espera con cantos y música en distintos puntos del recorrido.

Llamado a la inclusión de las personas con discapacidad

Antes de la misa, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, una institución que alberga a 410 adultos con discapacidad. Allí insistió en que el desarrollo de una nación también debe medirse por la manera en que integra y protege a las personas más vulnerables.

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“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, afirmó. Asimismo, defendió la dignidad de esta población y aseguró que sus vidas “no son un peso para la sociedad”, sino una oportunidad para recordar la importancia de la dignidad humana.

La visita adquiere especial relevancia en medio del debate político argentino sobre la financiación de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Un proyecto acordado entre el oficialismo y la oposición ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y permanece a la espera de su discusión en el Senado.

Al encuentro en el Cottolengo asistieron unas 3.000 personas, mientras que otras 100.000 se concentraron a lo largo del recorrido realizado por el pontífice. La agenda de León XIV en Argentina continuará este martes con reuniones junto a sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires.