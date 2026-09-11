Novia de Anuel AA habría confirmado su embarazo en redes: expareja del artista reaccionó

Hay gran conmoción en redes sociales por el presunto embarazo de Fabiana Buitrago, actual novia del cantante Anuel AA, quien compartió una fotografía mostrando su presunto estado de embarazo dentro de una piscina.

Pese a que la mujer no compartió más detalles sobre su estado, ya son cientos de especulaciones las que se han desatado en torno a la que sería, al parecer, el quinto hijo del puertorriqueño.

¿Anuel AA tendrá un nuevo hijo?

La fotografía fue compartida por medio de la cuenta de Instagram de la mujer de la cual se conocen pocos detalles sobre su vida. Sin embargo, distintos medios internacionales han dado a conocer que se trata de una creadora de contenido antioqueña que en varias oportunidades ha sido vista junto al cantante.

En su cuenta de Instagram solo se encuentran cuatro publicaciones en donde la primera corresponde a una fotografía suya junto al intérprete de ‘Adicto’ con quien se da un apasionado beso en la calle.

La fotografía del presunto embarazo ha generado amplias reacciones en dicha red social. Sin embargo, la que más se llevó la atención de los internautas corresponde a la de Yailin, expareja de Anuel AA, quien comentó la publicación con un emoji de corazón rojo.

Hasta el momento, el artista todavía no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha confirmado que nuevamente se encuentre esperando un hijo. Cabe recalcar que el hombre tampoco sigue a la creadora de contenido en sus respectivas redes sociales.

¿Quién es la novia de Anuel AA?

Fabiana Buitrago es una creadora de contenido y modelo antioqueña que estaría saliendo con el puertorriqueño desde los inicios de agosto del 2026. Al parecer, la mujer habría archivado la gran mayoría de sus publicaciones en redes al dejar exhibidas aquellas en donde se le ve junto a Anuel AA.

Aunque hace meses se rumoró una presunta reconciliación entre el trapero y Yailin, al vérsele juntos en República Dominicana, dicha hipótesis habría sido desmentida ya que la propia dominicana compartió una foto junto al artista y Fabiana.