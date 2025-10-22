CANAL RCN
Internacional

Condenan a 27 años de prisión al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro

La defensa tendrá cinco días para apelar a la decisión de la Corte Suprema de Brasil por intento de golpe de Estado

Foto: AFP

AFP

octubre 22 de 2025
11:21 a. m.
La Corte Suprema de Brasil publicó este 22 de octubre la sentencia contra Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

La defensa del expresidente dispone de cinco días para recurrir a un recurso de apelación sobre la decisión.

El tribunal condenó a Bolsonaro el 11 de septiembre por liderar una organización criminal para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Abogados de Jair Bolsonaro sobre el tiempo para apelar la condena

La publicación del fallo era el paso necesario para que empezara a correr el plazo de apelación.

Los abogados del expresidente ya anunciaron que recurrirán la sentencia "incluso a nivel internacional".

Bolsonaro, de 70 años, no irá a prisión hasta que se agoten todos los recursos legales.

Actualmente cumple arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares.

El cáncer que padece Jair Bolsonaro, el condenado expresidente de Brasil

El líder ultraderechista fue diagnosticado con cáncer de piel, y sufre además las secuelas de una puñalada en el abdomen recibida en 2018, por lo que ha sido operado varias veces desde entonces.

Por sus problemas de salud, podría solicitar cumplir su condena en casa, tal como lo hizo en mayo el expresidente Fernando Collor de Mello, quien obtuvo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.

Bolsonaro ya estaba inhabilitado políticamente hasta 2030 por difundir información falsa sobre el sistema electoral. Pese a que sus partidarios insisten en que aún hay posibilidades de que sea candidato en 2026, la derecha empieza a manejar otros nombres como los del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, o la ex primera dama Michelle Bolsonaro, entre otros.

