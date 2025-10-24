Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Reino Unido por descuartizar a dos personas

Un ciudadano colombiano identificado como Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, fue condenado este viernes en Londres a cadena perpetua por el asesinato de dos hombres en 2024.

El juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Woolwich, estableció un mínimo de 42 años de prisión, aunque advirtió que Mosquera podría no salir nunca en libertad.

El acusado fue declarado culpable en julio del asesinato de Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62, una pareja que mantenía una unión civil y residía en Londres. Además, fue sentenciado a 16 meses adicionales por posesión de material pornográfico infantil.

Según la investigación, los crímenes ocurrieron el 8 de julio de 2024 en el apartamento de las víctimas, donde Mosquera habría atacado a ambos hombres con extrema violencia: Longworth fue golpeado con un martillo y Alfonso recibió múltiples puñaladas en el rostro, el cuello y el torso.

Tras el doble homicidio, el colombiano descuartizó los cuerpos e intentó deshacerse de los restos, algunos de los cuales fueron hallados dentro de maletas abandonadas cerca del puente Clifton, en la ciudad de Bristol.

La policía fue alertada por transeúntes que observaron el comportamiento sospechoso del agresor. Tras su captura, las autoridades encontraron partes de los cuerpos en el congelador del apartamento de las víctimas.

Durante el juicio, la fiscalía presentó evidencia que demostraba que Mosquera filmó parte del crimen y había investigado previamente el valor del inmueble de la pareja en Londres, además de intentar acceder a los ahorros bancarios de uno de los hombres para transferir dinero a cuentas en Colombia.

En su defensa, Mosquera admitió únicamente el homicidio involuntario de Albert Alfonso, con quien mantenía una relación sexual, y trató de culparlo de la muerte de Longworth. Sin embargo, el tribunal consideró las pruebas irrefutables y calificó el crimen de “premeditado y atroz”.

“El daño causado a estas víctimas y a sus familias es irreparable. Fue una tragedia para ellos que usted, Yostin Mosquera, entrara en sus vidas”, expresó el juez Bennathan durante la lectura de la sentencia.

El caso, ampliamente cubierto por los medios británicos, ha sido descrito como uno de los asesinatos más perturbadores ocurridos en Londres en los últimos años, y cierra con una condena ejemplar que podría mantener al responsable tras las rejas por el resto de su vida.