Audio revelaría que mercenarios colombianos están implicados en la ejecución de civiles ucranianos en Rusia

Noticias RCN conoció un reciente audio que reveló la inteligencia ucraniana. Según informes, se interceptó un audio que involucraría a mercenarios colombianos luchando del lado ruso en la ejecución de civiles ucranianos.

RELACIONADO Ucrania se enfrenta a apagones en todo el país tras nuevos ataques de Rusia a la infraestructura energética

Revelan grabación que involucra a colombianos en presunto crimen de guerra en Rusia

El audio, cuya autenticidad aún no ha sido verificada de forma independiente, supuestamente captura una conversación entre mercenarios colombianos que operan en territorios ocupados por Rusia.

En esta grabación, según la inteligencia ucraniana, se escucha a un comandante en campo ordenando la ejecución de civiles ucranianos.

Esta revelación, de confirmarse, podría tener graves implicaciones tanto para Rusia como para los mercenarios colombianos involucrados.

Cabe mencionar que la participación de combatientes extranjeros en el conflicto no es nueva, pero la acusación de crímenes de guerra contra civiles eleva la gravedad de la situación.

"Ahí lejos de su posición, cuando tengan tiempo y les esté haciendo buen tiempo, que no se observe desde el dron, cuando esté lloviendo, cuando haya niebla, para que no los identifiquen. Eliminen a todas las personas que sean enemigas, en moto, en bicicleta, mujeres y niños", se escucha en el audio.

Es importante señalar que la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto ucraniano ha sido objeto de especulaciones anteriores.

Se filtra audio sobre posible implicación de colombianos en ejecuciones en territorio ruso

RELACIONADO Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas acusaciones. De momento, se está solicitando una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de estas afirmaciones y, de ser ciertas, llevar a los responsables ante la justicia.

Por su parte, el gobierno colombiano no ha emitido aún una declaración oficial sobre estas acusaciones. Se espera que en los próximos días se pronuncie sobre la presunta participación de los connacionales en actos que podrían constituir crímenes de guerra.