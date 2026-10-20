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Falleció expareja de Justin Bieber a sus 34 años: la familia confirmó la noticia

A través de un comunicado oficial, se confirmó que falleció pocos meses después del nacimiento de su hija.

Falleció Sahara Ray expareja de Justin Bieber
FOTO: Diseñado por Magnific | Sahara Ray - Instagram

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
10:23 a. m.
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La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray, conocida internacionalmente por su relación en el pasado con el cantante Justin Bieber, murió a los 34 años.

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Su familia confirmó la noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales. Además, informaron al portal estadounidense TMZ que el fallecimiento ocurrió el domingo 18 de octubre en un hospital, donde estuvo acompañada por sus seres queridos.

En enero de 2026 nació su hija Snow, quien tenía nueve meses al momento de la muerte de la modelo.

¿De qué murió Sahara Ray, la exnovia de Justin Bieber?

La causa de muerte de Sahara Ray no había sido confirmada oficialmente, anque en las horas posteriores circularon versiones de prensa sobre lo ocurrido.

El portal británico Daily Mail informó que Ray habría sufrido una sobredosis de fentanilo la noche del viernes 16 de octubre en Los Ángeles y que fue trasladada de emergencia a un hospital, la cual fue difundida por otros medios.

Sin embargo, su familia no ha emitido una versión oficial al respecto. Cabe recordar que en 2024, Ray contó que desarrolló el síndrome de Guillain-Barré después de un accidente de tránsito provocado por un conductor ebrio. La enfermedad le ocasionó una parálisis parcial y la llevó a utilizar silla de ruedas y caminador durante su recuperación.

¿Quién era Sahara Ray?

Sahara Ray fue una modelo y diseñadora australiana que construyó una carrera en el sector de la moda y creó su propia marca de trajes de baño, Sahara Ray Swim, en 2014. Era hija del surfista profesional Tony Ray y pasó parte de su infancia entre Australia, California y Hawái.

Su nombre alcanzó una mayor proyección internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. La relación con el cantante canadiense se convirtió en uno de los aspectos más conocidos de su vida pública.

Tras conocerse la muerte de Ray, su hermana menor, Ruby Ray, publicó una despedida en la que la recordó como una persona inteligente, divertida, amable, empática y llena de vida.

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