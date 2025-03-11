CANAL RCN
Internacional

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo de la exprimera ministra Betssy Chávez

La exfuncionaria del Gobierno de Pedro Castillo está en la embajada de México en Lima.

Betssy Chávez.
Betssy Chávez. Foto: Presidencia de Perú.

AFP - Reuters

noviembre 03 de 2025
06:00 p. m.
Perú informó este lunes 3 de noviembre que rompió relaciones diplomáticas con México. Esto, luego del asilo concedido a la exjefa del Gabinete Betssy Chávez.

Chávez, quien fue la exprimera ministra del Gobierno de Pedro Castillo, está siendo procesada por el fallido golpe de Estado en diciembre de 2022. Recibió asilo en la residencia en la embajada en México en suelo peruano.

¿Por qué la exfuncionaria está siendo procesada?

Dos semanas antes de la caída de Castillo, Chávez asumió ser la jefa del Gabinete. Las autoridades la acusan de presunta conspiración contra el Estado y participar en el intento de cerrar el Congreso, plan impulsado por el expresidente.

Cabe recordar que ella había estado en prisión desde junio de 2023. Sin embargo, por decisión de una juez en septiembre del año pasado, quedó en libertad mientras sigue el proceso judicial.

La Fiscalía ha pedido 25 años de prisión. El abogado de la exfuncionaria, Raúl Noblecilla, declaró en diálogo con RPP que no tenía información sobre el paradero de su clienta, quien asegura no haber conocido el plan de Castillo. También está siendo procesado Aníbal Torres, a quien apuntan como otro coautor.

El sorpresivo paradero de Chávez

Esta decisión del asilo no fue bien vista por parte del país sudamericano. Muestra de ello fue lo señalado por el canciller Hugo de Zela: “Hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”.

La reacción entonces fue la ruptura de las relaciones diplomáticas. El ministro de Relaciones Exteriores calificó este acto como “inamistoso” y ser una “intervención en los asuntos internos” de Perú.

