CANAL RCN
Internacional

Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico en medio de tensiones con Estados Unidos y Corea del Sur

El proyectil recorrió 700 kilómetros antes de caer en el mar del Este; Japón condenó el lanzamiento y Rusia defendió a Pyongyang.

Misil de Corea del Norte
Misil de Corea del Norte /Foto: AFP

AFP

noviembre 07 de 2025
06:51 a. m.
Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico no identificado hacia el mar del Este (mar de Japón), según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El lanzamiento se produjo a las 12:35 del mediodía (hora local), desde una zona al norte de Pyongyang, y el proyectil recorrió unos 700 kilómetros antes de caer en el mar.

El ejército surcoreano precisó que el misil no ingresó en la zona económica exclusiva de Japón, por lo que no se reportaron daños ni víctimas. Sin embargo, el hecho reavivó las tensiones en la región, justo ocho días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizara a Seúl la construcción de un submarino de propulsión nuclear en Estados Unidos.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que el proyectil cayó fuera de las aguas territoriales niponas, mientras que el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, calificó el ensayo como “absolutamente imperdonable” y advirtió que Tokio “acelerará los esfuerzos” para fortalecer su defensa.

“Estudiaremos qué pasos hay que dar para proteger la paz de nuestro país y las vidas de nuestro pueblo, sin descartar ninguna opción”, afirmó Koizumi.

Rusia respalda a Pyongyang

Mientras tanto, Rusia salió en defensa de su aliado. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Corea del Norte tiene el “legítimo derecho” a garantizar su seguridad y adoptar las medidas que considere necesarias.

Este nuevo lanzamiento se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica en Asia oriental. La semana pasada, Trump anunció el proyecto de submarino nuclear surcoreano, un paso que analistas consideran un avance estratégico clave para la defensa de Seúl y su posicionamiento global.

Desde el fracaso de la cumbre de 2019 entre Kim Jong Un y Trump, Corea del Norte se ha declarado un Estado nuclear “irreversible”, intensificando sus pruebas de misiles y rechazando cualquier intento de negociación que implique el desmantelamiento total de su arsenal.

