CANAL RCN
Internacional

Condenaron al rapero Sean ‘Diddy’ por trata de personas y prostitución

El multimillonario artista tendrá que pagar una condena que supera los cuatro años de cárcel.

Condenaron al rapero Sean ‘Diddy’ por trata de personas y prostitución
Foto: AFP.

AFP

octubre 03 de 2025
04:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en medio de un complejo juicio, el magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.

La Fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para el rapero, pero el juez Arun Subramanian decidió rebajar la petición del ente acusador y definió la sentencia en 50 meses.

Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, Combs dijo que estaba verdaderamente arrepentido por sus acciones y pidió al juez "otra oportunidad".

Le pido a su señoría misericordia (…) Le ruego a su señoría misericordia.

Expareja de ‘P. Diddy’ lo acusó de haberla obligado a participar en orgías
RELACIONADO

Expareja de ‘P. Diddy’ lo acusó de haberla obligado a participar en orgías

Sean ‘Diddy’ Combs y sus hijos de suplicaron al juez antes de la condena

Los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de un hombre cambiado.

Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos.

En una carta enviada al juez el jueves, antes de conocer su sentencia, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y misericordia y dijo estar destrozado por lo que hizo tras perderse en las drogas y los excesos.

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

Ex asistente de Sean 'Diddy' reveló cómo era la pesadilla de trabajar para él: toda clase de abusos
RELACIONADO

Ex asistente de Sean 'Diddy' reveló cómo era la pesadilla de trabajar para él: toda clase de abusos

Las víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs

La cantante Cassie Ventura, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado.

"Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica", escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si ‘Diddy’ Combs era liberado.

La exestrella del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de "Jane"— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

También fue acusado de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como "freak-offs" o "noches de hotel".

"Toda la sala del tribunal vio imágenes reales de Combs pateándome y golpeándome mientras intentaba escapar de un freak off en 2016", escribió Ventura.

Expareja de Sean ‘Diddy’ confesó que se drogaba para soportar las orgías a las que la sometía
RELACIONADO

Expareja de Sean ‘Diddy’ confesó que se drogaba para soportar las orgías a las que la sometía

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump pide a Israel detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, tras respuesta positiva de Hamás

Venezuela

EE. UU. bombardeó otra lancha, al parecer, venezolana, dejando cuatro muertos

Venezuela

Tragedia en Venezuela: dos militares murieron tras caída de helicóptero de la Fuerza Armada

Otras Noticias

EPS

Hospitales del norte del Cauca anuncian cierre de servicios a pacientes de Nueva EPS y Fomag

La medida responde al incumplimiento en el pago de servicios prestados desde el 13 de enero de 2025.

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel sujeto acusado de robar un jardín infantil en Bogotá: forzó el techo y las cerraduras

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de marzo en horas de la noche, cuando, según la investigación, el hombre y otros cómplices habrían ingresado al inmueble tras forzar el techo y las cerraduras.

Educación

Planetario de Bogotá anuncia cursos vacacionales del 7 al 10 de octubre: aquí la información

Mundial de fútbol

¿Cuánto cuesta el balón con el que se jugará el Mundial 2026? Precios y versiones

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de octubre de 2025