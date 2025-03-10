Condenaron al rapero Sean ‘Diddy’ por trata de personas y prostitución

En las últimas horas, en medio de un complejo juicio, el magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.

La Fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para el rapero, pero el juez Arun Subramanian decidió rebajar la petición del ente acusador y definió la sentencia en 50 meses.

Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, Combs dijo que estaba verdaderamente arrepentido por sus acciones y pidió al juez "otra oportunidad".

Le pido a su señoría misericordia (…) Le ruego a su señoría misericordia.

Sean ‘Diddy’ Combs y sus hijos de suplicaron al juez antes de la condena

Los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de un hombre cambiado.

Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos.

En una carta enviada al juez el jueves, antes de conocer su sentencia, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón y misericordia y dijo estar destrozado por lo que hizo tras perderse en las drogas y los excesos.

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

Las víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs

La cantante Cassie Ventura, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado.

"Todavía tengo pesadillas, flashbacks diarios y sigo necesitando atención psicológica", escribió en una carta, afirmando que ella y su familia habían abandonado el área de Nueva York por temor a represalias si ‘Diddy’ Combs era liberado.

La exestrella del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente envejecido, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de "Jane"— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

También fue acusado de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como "freak-offs" o "noches de hotel".

"Toda la sala del tribunal vio imágenes reales de Combs pateándome y golpeándome mientras intentaba escapar de un freak off en 2016", escribió Ventura.