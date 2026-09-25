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Confirman la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho por asesinar a Edwin Arrieta

El crimen ocurrió en agosto de 2023 en una isla turística de Tailandia. Sancho asesinó y descuartizó a Arrieta.

Daniel Sancho
Foto: Archivo Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 25 de 2026
01:59 p. m.
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El viernes 25 de septiembre, el Tribunal Provincial de Samui de Tailandia mantuvo la condena en primera instancia contra el cocinero español Daniel Sancho, quien asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

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“Se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado, así como por los delitos relacionados con la ocultación y descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima”, informó el tribunal.

¿Cómo ocurrió el macabro asesinato?

La decisión fue conocida por Sancho, quien se conectó a través de videollamada desde la cárcel de Surat Thani.

En agosto de 2024, el español fue condenado a cadena perpetua tras ser culpable por el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, crimen cometido en la isla de Koh Pha Ngan en 2023. También fue obligarlo a pagarles más de 130 mil dólares a los familiares de las víctimas.

De acuerdo con la decisión del tribunal en primera instancia, Sancho actuó con premeditación, siendo el detonante para la cadena perpetua e incluso a pena de muerte, según la ley tailandesa.

Sancho aceptó el crimen

Sancho y Arrieta se conocieron por redes sociales en 2022. El 31 de julio de 2023, el español viajó a Tailandia para encontrarse con el colombiano. Fue a los pocos días cuando la Policía halló restos humanos en un vertedero que luego se confirmó correspondían al cirujano.

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Gracias a los videos de las cámaras de seguridad, las autoridades tuvieron registro de los últimos momentos de Arrieta. Esta prueba terminó desenredando el macabro crimen que fue aceptado por Sancho.

Inclusive, acompañó a los agentes a los puntos de la isla en donde se encontraban el resto de las partes humanas. Además, se conoció que compró elementos (cuchillos y hacha) con los que lo descuartizó. Es decir, se confirmó que lo hizo sin cómplices.

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