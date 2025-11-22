Confirman que fueron al menos 300 las personas secuestradas en una escuela de Nigeria

Nigeria enfrenta una nueva crisis de seguridad tras la confirmación de que 315 personas, 303 estudiantes y 12 profesores, fueron secuestradas durante la incursión armada en la escuela mixta St. Mary’s, ubicada en el estado de Níger.

La cifra, una de las más altas registradas en la última década, fue actualizada por la Asociación Cristiana de Nigeria tras inspecciones adicionales en el lugar del ataque.

El secuestro ocurrió en la madrugada del viernes, cuando grupos armados irrumpieron en el internado y se llevaron a casi la mitad de los 629 alumnos inscritos.

Inicialmente, la CAN había reportado 227 víctimas, pero la revisión del reverendo Bulus Dauwa Yohanna, obispo de la diócesis de Kontagora, permitió identificar que otros 88 estudiantes habían sido capturados mientras intentaban huir, elevando el total a 315 personas.

Este hecho se suma a un panorama que, en menos de una semana, ya incluía el secuestro de 25 alumnas en el estado de Kebbi y un ataque armado contra una iglesia, aumentando la preocupación nacional e internacional.

La magnitud del secuestro provocó que las autoridades de los estados de Níger, Katsina y Plateau ordenaran el cierre inmediato de todos los establecimientos educativos, mientras que el Ministerio de Educación extendió esta medida al clausurar 47 internados de secundaria en todo el país.

El presidente Bola Tinubu suspendió su participación en la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica para concentrarse en la gestión de la crisis, mientras las fuerzas de seguridad realizan búsquedas intensivas en la región.

La situación ha escalado a nivel diplomático. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó al gobierno de Abuya a actuar “con urgencia” frente a la violencia contra comunidades cristianas, un mensaje respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien incluso amenazó con una intervención militar si continúa la escalada de ataques adjudicados a grupos yihadistas.

Nueva escala de secuestros en Nigeria: ¿Qué se sabe?

El secuestro revive el trauma nacional del caso Chibok, donde casi 300 niñas fueron raptadas por Boko Haram en 2014, muchas de las cuales aún están desaparecidas. Aunque en esta ocasión los responsables serían bandas criminales conocidas como “bandidos”, autoridades y analistas alertan sobre su creciente cercanía con grupos yihadistas.

Desde hace años, estas bandas operan en el noroeste y centro del país, donde la presencia estatal es limitada.

Principalmente, buscan financiarse mediante secuestros y extorsiones, pero su cooperación con extremistas islámicos podría agravar aún más la crisis.