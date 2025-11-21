Secuestran a varios estudiantes y docentes en una escuela católica de Nigeria

Nigeria vuelve a enfrentar una escalada de violencia tras el secuestro de varios estudiantes y docentes en una escuela católica del centro del país.

Secuestran a varios estudiantes en Nigeria

Hasta el momento no se conoce el número de exacto de personas que fueron aprehendidas durante el ataque que ocurrió entre la madrugada del jueves y este viernes 21 de noviembre en la escuela St. Mary, en Agwara.

El secuestro fue confirmado por autoridades locales y directivos del centro educativo, y constituye el segundo hecho similar en menos de una semana.

Al parecer, hombres armados irrumpieron en las instalaciones entre la 1:00 y las 3:00 de la mañana, raptando a estudiantes, profesores y personal administrativo. En el asalto, un guardia de seguridad fue asesinado.

“El número exacto de personas secuestradas sigue en verificación”, señaló el secretario del gobierno local, Abubakar Usman, quien indicó que cuerpos de seguridad continúan evaluando la magnitud del ataque.

La policía del estado de Níger confirmó el despliegue de unidades tácticas y tropas militares para iniciar labores de rastreo y rescate, en un contexto de creciente inseguridad en la región.

El gobierno nigeriano, además, ordenó elevar las alertas de seguridad tras una serie de episodios violentos registrados esta semana, incluyendo otro secuestro escolar y un ataque a una iglesia.

El secuestro en St. Mary ocurre apenas unos días después de que hombres armados raptaran a 25 alumnas de una escuela de secundaria en el estado de Kebbi, en el noroeste del país. Una de las jóvenes logró escapar, pero las demás permanecen desaparecidas.

Un día después, durante una misa transmitida en directo en una iglesia del oeste del país, un grupo armado asesinó a dos feligreses y secuestró a un número aún no determinado de asistentes.

Estos hechos se suman a una larga historia de violencia contra centros educativos en el norte y centro de Nigeria, donde grupos criminales y organizaciones yihadistas, incluido Boko Haram, operan desde hace más de una década.

En 2014, el secuestro de casi 300 niñas en Chibok conmocionó al mundo y evidenció la vulnerabilidad de las poblaciones escolares frente a las redes armadas.

Presidente Trump amenazó a Nigeria con intervención militar

Los recientes ataques se desarrollan en un ambiente diplomático sensible. Esta misma semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con una intervención militar al denunciar supuestos asesinatos sistemáticos contra la minoría cristiana en Nigeria.

El gobierno nigeriano rechazó estas afirmaciones, calificándolas como una interpretación sesgada de un conflicto complejo marcado por factores étnicos, económicos y religiosos.

Nigeria, el país más poblado de África, mantiene una profunda división interna: el norte es mayoritariamente musulmán, mientras que el sur es predominantemente cristiano.

Desde hace 16 años, una insurgencia yihadista ha dejado más de 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados, según organismos internacionales.