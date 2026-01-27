CANAL RCN
Internacional

Delcy Rodríguez dice que EEUU está desbloqueando fondos congelados por sanciones

Tras años de sanciones y aislamiento, el gobierno interino busca consolidar un marco de cooperación que permita aliviar la crisis económica y social

Delcy Rodríguez presidenta e de Venezuela (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 27 de 2026
07:04 p. m.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados del país como parte de una “agenda de trabajo” con el gobierno del mandatario Donald Trump.

El anuncio se produce en el marco de los acuerdos alcanzados tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el pasado 3 de enero, que abrió un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales.

Recursos para hospitales y cooperación energética

Rodríguez explicó que los fondos liberados se destinarán a fortalecer el sistema de salud: “Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países”.

La presidenta interina no precisó el monto de los recursos, aunque recordó que Maduro había estimado en 2022 que las sanciones internacionales mantenían bloqueados unos 30.000 millones de dólares.

Desde que asumió el cargo el 5 de enero, Rodríguez ha alcanzado acuerdos energéticos con Washington, mientras Trump ha señalado que administrará los negocios petroleros de Venezuela.

Canales de comunicación y tensiones bilaterales

Rodríguez destacó que se han abierto espacios de diálogo con la administración estadounidense: “Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos, como con el secretario (Marco) Rubio, con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo”.

El desbloqueo de fondos ocurre en un contexto de redefinición de las relaciones entre Caracas y Washington. Tras años de sanciones y aislamiento, el gobierno interino busca consolidar un marco de cooperación que permita aliviar la crisis económica y social, mientras insiste en que su gestión “no obedece a factores externos”.

