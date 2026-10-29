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María Corina Machado cuestiona la transparencia del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos

Las declaraciones de Machado se producen en medio de un creciente debate sobre las condiciones del pacto.

Foto: AFP

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AFP

octubre 29 de 2026
01:47 p. m.
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La líder opositora venezolana María Corina Machado cuestionó este jueves la transparencia del acuerdo petrolero suscrito en agosto entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y la administración del presidente estadounidense Donald Trump, mediante el cual Estados Unidos obtuvo el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20 % del total del país.

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Durante su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado domingo, tras permanecer 10 meses en el exilio, Machado afirmó que el convenio no cumple con los estándares de rendición de cuentas que exige la ciudadanía venezolana. “Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, señaló.

Cuestionamientos por falta de información pública

El acuerdo petrolero no ha sido divulgado oficialmente por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, su contenido trascendió hace algunas semanas luego de que diversos medios de comunicación en Estados Unidos filtraran detalles del convenio.

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Las declaraciones de Machado se producen en medio de un creciente debate sobre las condiciones del pacto y el alcance de la participación estadounidense en la gestión de una porción significativa de las reservas energéticas venezolanas.

Señalamientos sobre el empresario que opera el convenio

El acuerdo es operado por la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), dirigida por el empresario Alejandro Betancourt, una figura que ha estado vinculada a investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos negocios irregulares durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

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Al referirse al empresario, Machado destacó que enfrenta investigaciones en distintos países por presuntos delitos financieros. “Esta persona en particular es investigada por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo”, afirmó la dirigente opositora.

Betancourt mantiene una causa abierta en España por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. Asimismo, las autoridades suizas han adelantado un proceso en su contra por presunto blanqueo de capitales. En Venezuela también fue objeto de investigaciones relacionadas con un supuesto desfalco, según los antecedentes mencionados durante la rueda de prensa.

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