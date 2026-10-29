Fuerte temblor se sintió en Panamá hoy 29 de octubre: este VIDEO registró cómo se vivió

En la mañana de este 29 de octubre de 2026, se volvió a sentir un fuerte temblor en Panamá, el país en el que hubo un terremoto de magnitud 7.7 el pasado 9 de octubre.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud estuvo cerca de alcanzar los 5.0. Además, la profundidad fue superficial.

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Así fue el temblor que se sintió en Panamá hoy 29 de octubre de 2026

Luego de los primeros monitoreos, las entidades sísmicas emitieron informes preliminares en los que plantearon que la magnitud había sido de 5.1.

Sin embargo, después de unos minutos, hubo un recalculamiento y la información suministrada fue la siguiente:

8:42 a.m.

Epicentro: 6 kilómetros al sureste de Pitaloza Arriba, Panamá.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 11 kilómetros de Llano Piedra, a 26 de Las Minas, a 30 de Tonosí, a 31 de La Palma, a 35 de Proporcionar, a 37 de Agua Buena y a 43 de Las Tablas.

En video: así se vivió el temblor de hoy 29 de octubre de 2026 en Panamá

Unos minutos después de que se sintió el movimiento telúrico de magnitud 4.7, el medio Diario Crítica difundió un video en el que se mostró que los edificios de Penonomé, Panamá, habían comenzado a ser evacuados.

No obstante, según lo que se pudo percatar en la grabación, los ciudadanos conservaron la calma y no se presentó ninguna situación de peligro.

¿Qué tener en cuenta durante un temblor?

Los expertos de entidades como el Servicio Geológico Colombiano han expuesto que, cuando se detecte un movimiento telúrico, es fundamental tener en cuenta lo siguiente: