Congreso destituye a Dina Boluarte como presidenta de Perú

El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte mediante un juicio político exprés, impulsado por la creciente crisis de inseguridad que sacude al país.

En su lugar fue nombrado José Jerí, abogado de 38 años y hasta entonces presidente del Legislativo, quien asumió el cargo en una ceremonia realizada en horas de la mañana. Jerí gobernará hasta julio de 2026, mientras Perú se prepara para celebrar elecciones generales en abril.

La salida de Boluarte se suma a una larga lista de cambios en el Ejecutivo: desde 2016, el país ha tenido siete presidentes, tres de ellos destituidos por el Congreso, dos que renunciaron antes de enfrentar el mismo destino, uno que completó su mandato interino y ahora Jerí.

Boluarte, quien llegó al poder sin bancada propia ni respaldo popular, enfrentó una gestión marcada por escándalos, protestas sociales y una alarmante ola de violencia atribuida al crimen organizado, con niveles de extorsión y asesinatos sin precedentes en la historia reciente del país.

Su debilitada posición política y la falta de apoyo institucional facilitaron su destitución, en medio de un clima de tensión y descontento ciudadano. La llegada de Jerí abre un nuevo capítulo en la política peruana, aunque persisten las dudas sobre la estabilidad del gobierno y la capacidad de enfrentar los desafíos que aquejan al país.

Las declaraciones de José Jerí en su posesión como presidente de Perú

"El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos debemos declararle la guerra", afirmó el nuevo mandatario.

Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.

Tras la remoción, aprobada con el voto de 122 parlamentarios según el recuento final del Congreso, unas cien personas estallaron en júbilo frente a la sede del Congreso con una bandera de Perú, según un periodista de la AFP.

"Cae Dina. Fuera pacto mafioso", decía uno de los carteles que sostenía uno de los manifestantes.

La mayoría parlamentaria aprobó el jueves cuatro mociones de vacancia contra Boluarte, invocando su "permanente incapacidad moral" para dirigir el ejecutivo.