CANAL RCN
Internacional

Protestas en Perú: jóvenes lideran movilización contra gobierno, Congreso y reforma de pensiones

Las manifestaciones se registraron con más intensidad en el centro de Lima, Perú.

Foto: AFP

AFP

septiembre 29 de 2025
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las más recientes jornadas de protesta en Perú contra el gobierno y el Congreso dejaron al menos 74 personas heridas, según reportes oficiales y de organizaciones independientes difundidos este lunes. Entre los lesionados se encuentran 26 agentes de la Policía Nacional y nueve periodistas que cubrían los hechos.

Pese a disputa por Isla Santa Rosa, Colombia y Perú se reúnen en Lima para garantizar la navegabilidad por el Amazonas
RELACIONADO

Pese a disputa por Isla Santa Rosa, Colombia y Perú se reúnen en Lima para garantizar la navegabilidad por el Amazonas

Las manifestaciones, que iniciaron los días 20 y 21 de septiembre y se reanudaron el pasado fin de semana, han sido encabezadas por jóvenes de la Generación Z, quienes se han movilizado en rechazo a la clase política.

A las protestas se han sumado también gremios de transportistas, que denuncian el incremento de extorsiones por parte del crimen organizado, así como la corrupción y la reciente reforma de pensiones aprobada por el legislativo.

Población civil en Perú rechazó uso excesivo de la fuerza

Los enfrentamientos más intensos se registraron en el centro de Lima, en los alrededores de las sedes de los poderes públicos. El sábado, grupos de manifestantes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos, según constató la agencia AFP.

Organizaciones civiles han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y han llamado al diálogo para evitar una escalada de violencia en el país.

Expresidente Martín Vizcarra sale de prisión en Perú
RELACIONADO

Expresidente Martín Vizcarra sale de prisión en Perú

Balance del Ministerio del Interior tras protestas en Lima

De acuerdo con un balance del Ministerio del Interior, en los cuatro días de movilizaciones "26 policías" han resultado heridos y se han reportado "múltiples daños a bienes públicos y privados".

También han sido detenidos "10 ciudadanos (...) en flagrancia", agregó el ministerio en un comunicado.

Paraguay cerró con broche de oro la eliminatoria y venció a Perú: reviva el gol agónico
RELACIONADO

Paraguay cerró con broche de oro la eliminatoria y venció a Perú: reviva el gol agónico

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró en el mismo lapso 39 civiles heridos.

Durante el primer fin de semana, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú documentó igualmente ataques con perdigones de goma contra nueve reporteros y fotógrafos. Las agresiones provinieron presuntamente de agentes oficiales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Hombre muere mientras bailaba con su esposa en plena boda

Donald Trump

“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le responde a Ariana Grande tras criticar el mandato de Trump

Estados Unidos

Estados Unidos reveló en 20 puntos su plan para acabar con la guerra en Gaza

Otras Noticias

Abuso sexual

Cayó en Bogotá mototaxista que habría violado a una estudiante de colegio en Montería

La menor habría solicitado el servicio de transporte para llegar al lugar de trabajo de su madre al salir de clase.

Masterchef Celebrity Colombia

Jorge Herrera falta a su primer reto después del reintegro en MasterChef: ¿habrá consecuencias?

El reconocido actor no llegó a la cocina más famosa del país por lo que los jueces anunciaron consecuencias.

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá