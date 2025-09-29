Protestas en Perú: jóvenes lideran movilización contra gobierno, Congreso y reforma de pensiones

Las más recientes jornadas de protesta en Perú contra el gobierno y el Congreso dejaron al menos 74 personas heridas, según reportes oficiales y de organizaciones independientes difundidos este lunes. Entre los lesionados se encuentran 26 agentes de la Policía Nacional y nueve periodistas que cubrían los hechos.

Las manifestaciones, que iniciaron los días 20 y 21 de septiembre y se reanudaron el pasado fin de semana, han sido encabezadas por jóvenes de la Generación Z, quienes se han movilizado en rechazo a la clase política.

A las protestas se han sumado también gremios de transportistas, que denuncian el incremento de extorsiones por parte del crimen organizado, así como la corrupción y la reciente reforma de pensiones aprobada por el legislativo.

Población civil en Perú rechazó uso excesivo de la fuerza

Los enfrentamientos más intensos se registraron en el centro de Lima, en los alrededores de las sedes de los poderes públicos. El sábado, grupos de manifestantes lanzaron piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos, según constató la agencia AFP.

Organizaciones civiles han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y han llamado al diálogo para evitar una escalada de violencia en el país.

Balance del Ministerio del Interior tras protestas en Lima

De acuerdo con un balance del Ministerio del Interior, en los cuatro días de movilizaciones "26 policías" han resultado heridos y se han reportado "múltiples daños a bienes públicos y privados".

También han sido detenidos "10 ciudadanos (...) en flagrancia", agregó el ministerio en un comunicado.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registró en el mismo lapso 39 civiles heridos.

Durante el primer fin de semana, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú documentó igualmente ataques con perdigones de goma contra nueve reporteros y fotógrafos. Las agresiones provinieron presuntamente de agentes oficiales.