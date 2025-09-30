CANAL RCN
Internacional

Cayó en Perú alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio en Argentina

Además de la captura de este hombre también fue detenido Matías Ozorio, quien se convierte en el noveno vinculado en el atroz crimen.

Foto: AFP

AFP

septiembre 30 de 2025
08:36 p. m.
El gobierno de Argentina confirmó este 30 de septiembre la captura en Perú de un hombre conocido como alias Pequeño J, señalado como el autor intelectual del triple femicidio de Morena Verdi de 20 años, Brenda del Castillo, también de 20 y Lara Gutiérrez de tan solo 15, quienes fueron torturadas antes de ser asesinadas.

Las autoridades sospechan que uno de los principales eslabones del atroz crimen de las jóvenes tendría vínculos con el narcotráfico en Argentina. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmó la captura:

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana.

¿Quién es alias Pequeño J y su mano derecha?

‘Pequeño J’, de 20 años aproximadamente y de nacionalidad peruana, es considerado el presunto autor intelectual del crimen.

Este hombre operaría una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, se confirmó la captura de otro sospechoso, también en Perú, identificado como Matías Ozorio.

Se trata de un joven de 23 años, quien sería la mano derecha de alias Pequeño J.

El triple feminicidio que sacudió a Argentina fue transmitido por IG

Las tres jóvenes habían desaparecido el viernes 19 de septiembre, y sus cuerpos fueron encontrados a las afueras de Buenos Aires.

El crimen fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje "aleccionador" por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas.

