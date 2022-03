Conmovedor testimonio de colombiano que decidió quedarse en Ucrania

En entrevista con Noticias RCN, Fredyani Gómez, colombiano que decidió quedarse en Ucrania, habló sobre cómo está la situación en el país europeo y por qué tomó la decisión de permanecer en Járkov.

“Muchas personas están aquí por la misma situación, porque tienen sus familias, sus perritos, tienen gatos o hay mil cosas por las que no dejan sus ciudades. Confiamos y tenemos la leve esperanza de que todos los países que están en conflicto puedan llegar a un acuerdo”, señaló Fredyani.

El colombiano también agregó que la situación que se vive diariamente en Járkov es crítica debido a que es muy difícil conseguir comida, muchas personas no tienen donde dormir y el clima cada día empeora.

“Hay personas que no tienen casa, en ese desastre que esta pasando no tienen donde vivir, la temperatura esta bajita, dicen que habrá mucho frío en los próximos días, es difícil encontrar pan, muchos no tienen calefacción. Es una situación muy complicada y no quiero dar detalles porque es llamar al pánico”, añadió.

Ayudas

Finalmente, Gómez señaló que por ahora lo importante es tratar de ayudar a la mayoría de las personas, “aquí hay muchos que intentan ayudar a otros con información útil como números de taxis, traductores, dónde quedan los refugios, dónde encontrar un hospedaje, cómo llegar a la frontera y yo estoy haciendo ese video para ayudar a otras personas”.

