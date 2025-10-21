¿Conmutará Donald Trump la pena en prisión del rapero estadunidense Sean ‘Diddy’?

La Casa Blanca respondió este martes, 21 de octubre, a los rumores sobre el supuesto indulto que el presidente Donal Trump estaría pensando otorgar esta semana al apero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs.

Interprete de éxitos como “I Need a Girl” y “Only You”, ‘Diddy’ fue absuelto por los delitos de crimen organizado y tráfico sexual, pero condenado a pagar una multa de 500.00 dólares, 50 meses en prisión y cinco años de libertad supervisada tras ser hallado culpable de transportar personas con fines de prostitución.

Entonces, se declaró inocente y su defensa solicitó a la corte que le permitan cumplir su condena en el centro de detención de baja seguridad en Nueva Jersey.

Sin embargo, debe abstenerse de consumir drogas para aprobar una serie de pruebas a las que será sometido, al igual que a programas ambulatorios de salud mental y violencia doméstica.

¿‘Diddy’ está detrás de un indulto?

La defensa del cantante reveló a la cadena NBC News que ha estado buscando su indulto y, en los últimos días, se conoció un supuesto informe, según el cual, el presidente Trump restaría pensando en conmutar la pena de ‘Diddy’, tal y como hizo con 1.500 personas que habrían participado de la toma del Capitolio en 2021.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca desmintió que esté entre sus planes y, bajo condición de anonimato, dijo a NBC News que “no hay nada de cierto en la noticia de TMZ, lo cual habríamos explicado con mucho gusto si se hubieran puesto en contacto con nosotros antes de publicar sus noticias falsas”.

En sus palabras, “es el presidente, y no fuentes anónimas, quien tiene la última palabra sobre los indultos y las conmutaciones”.

¿Cuál es la relación entre Trump y ‘Diddy’?

En una entrevista concedida hace unos meses a la cadena Newsmax, el presidente Trump admitió tener una relación con ‘Diddy’ hasta anunciar su candidatura presidencial:

“Yo era muy amigo suyo. Me llevaba muy bien con él y parecía un tipo agradable. No lo conocía bien (…) Pero cuando me presenté para contender en las elecciones, se mostró muy hostil”.

Y, bajo la misma línea, respondió a la prensa cuando le preguntaron si estaba entre sus planes concederle el indulto:

“Yo diría que no, cuando uno conoce a alguien y todo parecía estar bien, pero luego te postulas a las elecciones y hace unas declaraciones terribles, entonces no sé, es algo difícil (…) Se vuelve más… soy sincero, se vuelve más difícil”.