CANAL RCN
Internacional

¿Conmutará Donald Trump la pena en prisión del rapero estadunidense Sean ‘Diddy’?

El republicano admitió en medio de una entrevista que mantenía una relación amigable con el rapero hasta hace poco.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Casa Blanca respondió este martes, 21 de octubre, a los rumores sobre el supuesto indulto que el presidente Donal Trump estaría pensando otorgar esta semana al apero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs.

Interprete de éxitos como “I Need a Girl” y “Only You”, ‘Diddy’ fue absuelto por los delitos de crimen organizado y tráfico sexual, pero condenado a pagar una multa de 500.00 dólares, 50 meses en prisión y cinco años de libertad supervisada tras ser hallado culpable de transportar personas con fines de prostitución.

Entonces, se declaró inocente y su defensa solicitó a la corte que le permitan cumplir su condena en el centro de detención de baja seguridad en Nueva Jersey.

Sin embargo, debe abstenerse de consumir drogas para aprobar una serie de pruebas a las que será sometido, al igual que a programas ambulatorios de salud mental y violencia doméstica.

Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?
RELACIONADO

Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?

¿‘Diddy’ está detrás de un indulto?

La defensa del cantante reveló a la cadena NBC News que ha estado buscando su indulto y, en los últimos días, se conoció un supuesto informe, según el cual, el presidente Trump restaría pensando en conmutar la pena de ‘Diddy’, tal y como hizo con 1.500 personas que habrían participado de la toma del Capitolio en 2021.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca desmintió que esté entre sus planes y, bajo condición de anonimato, dijo a NBC News que “no hay nada de cierto en la noticia de TMZ, lo cual habríamos explicado con mucho gusto si se hubieran puesto en contacto con nosotros antes de publicar sus noticias falsas”.

En sus palabras, “es el presidente, y no fuentes anónimas, quien tiene la última palabra sobre los indultos y las conmutaciones”.

Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión
RELACIONADO

Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión

¿Cuál es la relación entre Trump y ‘Diddy’?

En una entrevista concedida hace unos meses a la cadena Newsmax, el presidente Trump admitió tener una relación con ‘Diddy’ hasta anunciar su candidatura presidencial:

“Yo era muy amigo suyo. Me llevaba muy bien con él y parecía un tipo agradable. No lo conocía bien (…) Pero cuando me presenté para contender en las elecciones, se mostró muy hostil”.

Y, bajo la misma línea, respondió a la prensa cuando le preguntaron si estaba entre sus planes concederle el indulto:

“Yo diría que no, cuando uno conoce a alguien y todo parecía estar bien, pero luego te postulas a las elecciones y hace unas declaraciones terribles, entonces no sé, es algo difícil (…) Se vuelve más… soy sincero, se vuelve más difícil”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Japón

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Perú

Presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima: estas son las razones

Argentina

¿Vehículo con mensajes “gordofóbicos” podría enfrentarse a duras sanciones?

Otras Noticias

Redes sociales

Mejor amigo de Baby Demoni reveló escalofriante audio antes de su muerte: "Dice que usted y yo nos comíamos"

'La fresa más nea', conocido como el mejor amigo de la influencer Baby Demoni, dio nuevas pistas sobre lo sucedido horas previas a la trágica noticia.

Finanzas personales

Certificado de tradición y libertad 2025: costos y cómo sacarlo en Colombia

Este es el documento más importante para cualquier persona que compre, venda, hipoteque.

Bayern Múnich

Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver a Luis Díaz en Champions League

La casa de los famosos

Finalista de La Casa de los Famosos Colombia se sometió a operación estética: así fue el cambio

Cuidado personal

¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Esto revelan expertos