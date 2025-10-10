Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?

En medio de persistentes cuestionamientos sobre su estado de salud y 10 meses de haber empezado su segundo periodo como presidente, Donald Trump, fue sometido a un nuevo chequeo médico en el Centro Médico Militar Walter Reed. El informe oficial asegura que el mandatario, de 79 años, se encuentra en “excelente estado de salud”.

De acuerdo con una carta publicada por la Casa Blanca, el capitán de la Marina Sean Barbabella, médico del presidente, detalló que Trump mantiene un buen rendimiento “cardiovascular, pulmonar, neurológico y físico”, y que su “edad cardiaca” se estima en unos 14 años menos que su edad. “Sigue manteniendo una exigente agenda diaria sin ninguna restricción”, escribió Barbabella.

A Trump le aplicaron un refuerzo contra el Covid-19:

Este chequeo médico —el segundo en lo que va del año— fue presentado como la evaluación médica anual del presidente. No obstante, en abril ya se había sometido a una revisión similar. El propio Trump comentó el jueves, desde la Oficina Oval, que acudiría a una especie de revisión médica semestral. “Estoy en muy buena forma, pero ya les informaré. Hasta ahora no tengo ninguna dificultad… Físicamente me siento bien. Mentalmente, muy bien”, añadió.

A su regreso de Walter Reed, el presidente saludó a la prensa levantando el pulgar, aunque no ofreció declaraciones. Entre los procedimientos realizados se incluyeron exámenes de rutina y la aplicación de vacunas de refuerzo contra la influenza y el Covid-19, esta última “con vistas a un viaje internacional”, según indicó la Casa Blanca. La decisión ha generado cierta controversia, dado que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo hacia las vacunas, ha limitado el acceso a las inmunizaciones contra el Covid-19.

Hace poco, el presidente fue diagnosticado con una condición que afecta al 17% de los hombres:

Meses atrás, se informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición benigna que explicaría el amoratamiento visible en su mano —frecuentemente cubierta con maquillaje— y la hinchazón en sus piernas. La Casa Blanca explicó entonces que el hematoma está relacionado con la aspirina que toma regularmente como parte de su régimen de salud cardiovascular.

En los últimos meses, Trump ha enfrentado rumores en redes sociales sobre su salud, incluyendo versiones infundadas que aseguraban que había muerto. A pesar de la insistencia de la Casa Blanca en resaltar su buen estado físico y mental, sus detractores lo acusan de mantener poca transparencia en temas médicos, especialmente dada su edad y su papel como comandante en jefe.

Durante sus declaraciones más recientes, el republicano no perdió la oportunidad de comparar su condición física con la de su predecesor, el demócrata Joe Biden, en una de sus ya habituales críticas.