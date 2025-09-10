Trump lanza pulla a Rusia tras acuerdo entre Israel y Hamás y dice que aumentará la presión

Poco antes de iniciar una reunión de gabinete, en conversaciones con la prensa, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump envió una pulla a su homólogo en Moscú, Vladimir Putin, tras la firma de la primera fase de su plan de paz entre Israel y Hamás.

Según dijo, en la frontera con Ucrania se "están perdiendo unas 7.000 personas a la semana", a pesar de su intento de acercarse al presidente ruso, en la cumbre de Alaska, en la que ambos mandatarios trataron de encontrar una salida a la guerra, que inició en febrero del 2022.

En palabras del republicano, se "están perdiendo principalmente soldados, jóvenes soldados. Van a la guerra y los están matando. Y aunque no nos afecta de muchas maneras, ya que tenemos un gran océano de por medio, nadie quiere que eso ocurra".

Presidente Trump insiste en que no lo hizo por el Nobel:

Al preguntarle si esperaba ganar el Nobel de paz, que será anunciado este viernes, 10 de octubre, el presidente respondió: "No hice esto por el premio, lo hice por la humanidad".

Sin embargo, cuestionó que Barack Obama lo hubiera obtenido en 2009 y sostuvo que, a diferencia de él, ha detenido ocho guerras, entre ellas, la de Israel y Hamás:

"Resolvimos siete guerras o conflictos importantes, y esta es la número ocho. Y la que pensé que sería, quizá, la más rápida de todas sería la de Rusia y Ucrania. Aunque creo que eso también va a suceder".

Se refiere a los conflictos entre 1. Camboya y Tailandia, 2. Kosovo y Serbia, 3. República Democrática del Congo y Ruanda, 4. Pakistán e India, 5. Israel e Irán, 6. Egipto y Etiopía y 7. Armenia y Azerbaiyán. Aunque, expertos, sugieren que algunas de las treguas alcanzadas entre estos países no durarán.

Trump dijo que seguirá ejerciendo presión sobre Rusia, al igual que la OTAN:

Aunque Rusia dijo que, tras la cumbre de Alaska, se perdió el impulso de paz en la frontera con Ucrania, el presidente Trump se mantuvo en que ejercerá presión en la región, hasta lograr un acuerdo, como en Medio Oriente:

"Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente".