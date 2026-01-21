Trump se echa para atrás con la imposición de aranceles a Europa tras lograr el “marco para un acuerdo” por Groenlandia

La imposición de aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desde el 1 de febrero no va más. Así lo anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de la red Truth Social, tras alcanzar el “marco para un futuro acuerdo” por Groenlandia, en el Foro Económico Mundial, de Davos, Suiza.

“Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, explicó el republicano, la tarde del miércoles.

La medida había sido anunciada el sábado, en contra de los países europeos que se oponían a los planes anexionistas de Trump y establecía que, en junio del 2026, los aranceles pasarían del 10% al 25% si no había un cambio de discurso.

En consecuencia, la Unión Europea había citado a una reunión de emergencia el jueves, en Bruselas, para emitir una respuesta contundente a las amenazas de Trump y el Parlamento de la asociación político-económica de la que participan 27 países acordó suspender la aprobación de un acuerdo económico alcanzado con Trump en el 2025. Ahora, ambas medidas podrían echarse para atrás.

Conversaciones para alcanzar un acuerdo ya habrían iniciado:

Basándome en el acuerdo alcanzado con el secretario general de la OTAN, Trump no solo descartó imponer los “aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”. También informó en Truth Social que “se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones”.

Sobre el tema, agregó que el “vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente”.

Horas antes, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el magnate dos veces presidente de los Estados Unidos descartó utilizar la fuerza y su poderío militar para obtener el control de Groenlandia. En su lugar, dijo estar buscando negociaciones inmediatas.

Serán “para discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos como lo hemos hecho en otros territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho muchas naciones europeas", comentó.