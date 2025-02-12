CANAL RCN
Internacional

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Desde este martes 2 de diciembre, Caracas autorizó otra vez el ingreso de aviones con migrantes expulsados.

Vuelos de migrantes habilitados
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:42 p. m.
En medio de la confrontación diplomática, las advertencias públicas y los mensajes cruzados entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump, Venezuela anunció la reactivación total de los vuelos utilizados por Estados Unidos para deportar migrantes venezolanos.

La decisión se conoce pocos días después de la suspensión temporal que Caracas impuso como respuesta directa a la amenaza de Trump de imponer un “cierre total” al espacio aéreo de Venezuela.

Venezuela reautorizó vuelos de deportación de migrantes de Estados Unidos

La información oficial sobre la reanudación de los vuelos fue entregada por el Ministerio de Transporte de Venezuela a través de un comunicado.

En el texto, se confirmó que la autoridad aeronáutica venezolana recibió la petición formal del gobierno estadounidense para retomar los vuelos de repatriación, solicitud que fue aprobada siguiendo órdenes directas del presidente Nicolás Maduro.

El comunicado detalla:

Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves.

Como parte de esta reactivación, Venezuela permitirá el arribo de dos vuelos de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, programados para los días miércoles y viernes. Estas aeronaves trasladarán a ciudadanos venezolanos en condición irregular que están siendo deportados por las autoridades estadounidenses.

¿Qué dice Donald Trump frente a la situación con Venezuela?

La migración ha sido un eje central de la administración Trump, que ha endurecido su postura frente a los flujos migratorios y ha convertido el tema en una bandera política.

En este contexto, el presidente estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para abordar la situación venezolana. Un día antes, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, aunque no ofreció detalles sobre el contenido del diálogo.

Los datos oficiales presentados por el gobierno venezolano señalan que en lo que va del año se han realizado cerca de 75 vuelos con personas deportadas, lo que representa al menos 13.956 venezolanos retornados desde Estados Unidos.

Ahora, la autorización de los nuevos vuelos ocurre tras un pulso político que expuso la fragilidad de la relación bilateral y la influencia que tienen los movimientos militares y las declaraciones públicas en las decisiones sobre movilidad y repatriación.

Pese a las advertencias de Trump y la suspensión temporal del tránsito aéreo, Venezuela decidió reabrir su espacio para permitir que las aeronaves estadounidenses vuelvan a aterrizar.

