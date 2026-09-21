Corte en línea de telecomunicaciones provocó la cancelación de cientos de vuelos en EE. UU.

Cientos de vuelos registraron cancelaciones y retrasos este lunes en varios aeropuertos de la costa este de Estados Unidos, luego de que una línea de fibra óptica fuera dañada accidentalmente durante trabajos de construcción en Nueva Jersey.

El incidente afectó las comunicaciones utilizadas para las operaciones aéreas y llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender temporalmente los vuelos en parte del noreste del país.

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó a través de X que una cuadrilla de Amtrak, la compañía ferroviaria de pasajeros del país, cortó accidentalmente una línea de fibra óptica mientras realizaba trabajos de construcción.

Según el funcionario, la interrupción generó una caída en el servicio de telecomunicaciones y obligó a la FAA a implementar restricciones sobre los vuelos.

Aeropuertos afectados por la interrupción

Entre los aeropuertos que sufrieron afectaciones se encuentran Newark y John F. Kennedy (JFK), en Nueva York, además del aeropuerto de Filadelfia y LaGuardia.

Duffy informó que las operaciones comenzaban a normalizarse en LaGuardia y Filadelfia. Sin embargo, los vuelos con destino a Newark y JFK permanecían suspendidos en ese momento.

Las cifras de FlightAware mostraban la magnitud de las afectaciones. Para esa hora, el aeropuerto de Newark acumulaba 168 vuelos cancelados y 97 retrasados, mientras que Filadelfia registraba 63 cancelaciones y 189 demoras.

La situación generó interrupciones para miles de pasajeros y afectó especialmente a Newark, uno de los principales puntos de conexión aérea de la zona metropolitana de Nueva York.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos?

El director de la FAA, Bryan Bedford, explicó que la interrupción estuvo relacionada con dos fallas en las líneas de telecomunicaciones.

Inicialmente, las autoridades detectaron un problema en la línea principal. Sin embargo, durante la revisión descubrieron que la línea de respaldo también había sufrido daños.

Bedford calificó la ruptura de la conexión de respaldo como "masiva" y señaló que estaba relacionada con el incidente ocurrido durante los trabajos de construcción.

La línea principal tenía previsto ser restablecida durante las primeras horas de la tarde, mientras que la reparación de la conexión de respaldo podría tardar alrededor de 13 horas, según las estimaciones entregadas por el funcionario.

Autoridades trabajan para restablecer las operaciones

La FAA trabajó en la recuperación de las comunicaciones para permitir que las operaciones aéreas regresaran progresivamente a la normalidad.

El incidente ocurre mientras las autoridades estadounidenses adelantan procesos de modernización de los sistemas utilizados para controlar el tráfico aéreo y mejorar la infraestructura de comunicaciones.

Por ahora, los pasajeros de los aeropuertos afectados deben verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos, debido a que las cancelaciones y demoras pueden generar modificaciones adicionales en los itinerarios.