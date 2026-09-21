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Detalles clave del organigrama del presunto entramado de corrupción de los hermanos Quintero

La investigación apunta a que Daniel Quintero habría entregado el control de tres entidades públicas a su hermano Miguel Quintero.

Yhonay Díaz

septiembre 21 de 2026
06:53 p. m.
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La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló detalles del presunto entramado de corrupción que habría operado durante la administración entre 2020-2023.

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, imputado por corrupción
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Miguel Quintero fue imputado por la Fiscalía y enfrenta cargos por presunta apropiación de $2.500 millones de un contrato en los Bomberos de Itagüí.

El caso ya tiene a una persona condenada, se trata de Juan Cardona, quien fuera el contador de Bomberos y quien continúa testificando en la investigación. Además, están capturados Misael Cadavid, director de Bomberos de Itagüí, y Laura Mejía, quien colabora con las autoridades.

Estos fueron los graves señalamientos que hizo la Fiscalía contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero
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Los chats que la presunta red criminal denominada: ‘Alternativo grupo sin condones’

El abogado Majer Abushijab, representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, presentó ante el juez elementos materiales probatorios que incluyen chats de un grupo denominado ‘Alternativo Grupo Sin Condones’, donde participaban ocho números telefónicos con Miguel Quintero como líder.

Según la Fiscalía, este grupo constituía una alcaldía paralela desde donde se tomaban decisiones sobre varias entidades del conglomerado público.

Laura Mejía, exrevisora de contratos de Bomberos en el Área Metropolitana y actual testigo de la Fiscalía, declaró que el entonces alcalde Daniel Quintero habría entregado directamente tres entidades a su hermano Miguel: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMBA), la EDU y Metroparques.

Según los testimonios presentados, Miguel Quintero cobraba entre 15% y 20% de comisión por cada contrato. Álvaro Villada, entonces subdirector del Área Metropolitana, presuntamente recibía el dinero en efectivo y lo entregaba a Miguel Quintero.

Miguel Quintero vuelve a estar frente a la justicia: excongresista explica su rol en presunta red de corrupción
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Equipo especializado investigará el caso de los hermanos Quintero Calle

La Fiscalía conformó un grupo de tareas especiales para investigar hechos de corrupción relacionados con la gestión pública en Medellín. La fiscal Magdalena Sofía Ramírez lidera la intervención en este caso específico.

Daniel Duque, exconcejal de Medellín, calificó lo ocurrido como "un asalto a los recursos públicos impresionante y sin precedentes”.

Lo que pasó en Medellín fue la construcción de todo un emporio.

El exalcalde Daniel Quintero, quien enfrenta investigaciones por el caso Aguas Vivas, relacionado con cambio de destinación de un lote millonario, permanece libre mientras avanzan las investigaciones.

¿Quién tomaba las decisiones? Chats revelarían presunta oficina de contratación paralela de Miguel Quintero durante la alcaldía de su hermano Daniel
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