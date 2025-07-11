CANAL RCN
Internacional

Corte Suprema estudia la condena contra el expresidente Bolsonaro: ¿Qué podría pasar?

Al exmandatario lo hallaron culpable por el intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones.

Jair Bolsonaro.
Foto: AFP

AFP

noviembre 07 de 2025
01:17 p. m.
Este viernes 7 de noviembre, la Corte Suprema de Brasil empezó a estudiar la apelación que presentó el expresidente Jair Bolsonaro sobre la condena que le impusieron recientemente.

El pasado 22 de octubre se dio una noticia importante en la historia reciente de Brasil. Tras un extenso proceso culminado en septiembre, Bolsonaro fue condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado que lideró en 2023.

¿Por qué condenaron a Bolsonaro?

El exmandatario ejerció entre 2019 y 2023. En las elecciones de 2022, no pudo reelegirse y cayó contra Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya había sido presidente. A pesar de los resultados, Bolsonaro no aceptó la contienda.

La situación escaló el 8 de enero de 2023. Bajo la influencia de Bolsonaro, se llevó a cabo el asalto en Brasilia. Resulta que los seguidores del expresidente irrumpieron en la sede del Gobierno federal.

Junto a Bolsonaro, también actuaron Augusto Heleno, Almir Garnier Santos y Walter Braga Netto. El propósito entonces se centró en impedir que la transición se realizara y, en cambio, el hoy condenado se quedara más tiempo en el poder con métodos no democráticos.

Plazo límite para resolver la apelación

Este hecho se dio una semana antes de que Lula volviera a tomar las riendas de la Presidencia. Con el paso de los días, la Plaza de los Tres Poderes se convirtió en el escenario de una batalla campal entre los protestantes afines a Bolsonaro y la fuerza pública.

La defensa del expresidente ha asegurado que el proceso fue injusto y contradictorio, por lo que la sentencia debería estudiarse en pro de Bolsonaro. Pues bien, cuatro magistrados están analizando la apelación.

El plazo máximo para la decisión es el 14 de noviembre. Mientras no haya una decisión, la condena contra Bolsonaro no podrá entrar a regir. Hasta el momento, dos de los cuatro jueces han rechazado la solicitud.

