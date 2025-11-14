Corte Suprema de Brasil ratifica condena contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

La Corte Suprema de Brasil debe oficializar este viernes el rechazo a la apelación presentada por el expresidente Jair Bolsonaro contra su condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Con esta decisión, el líder ultraderechista agota sus opciones de evitar la prisión y se acerca a un desenlace judicial que marcará un hito en la historia política del país.

Bolsonaro fue hallado culpable en septiembre de haber operado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

Según la fiscalía, la trama golpista contemplaba incluso el asesinato de Lula y del juez de la Corte Suprema que asumió el caso, Alexandre de Moraes. El plan, sin embargo, no se concretó por falta de respaldo de los altos mandos militares.

Bolsonaro podría entrar a prisión en noviembre tras fallo definitivo

Los cuatro magistrados del tribunal confirmaron la semana pasada la sentencia, aunque el resultado solo será oficial al cierre de la sesión virtual prevista para la medianoche de este viernes. Una fuente del tribunal explicó a la AFP que, una vez publicado el resultado de la votación —lo que podría ocurrir desde el lunes— la defensa tendrá cinco días para presentar una nueva apelación.

Sin embargo, esa petición puede ser rápidamente recusada por De Moraes, quien certificaría el final del juicio. “De manera general, tras la publicación de la certificación del final del juicio, la orden de arresto es expedida el mismo día”, señaló Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas.

De acuerdo con los plazos judiciales, Bolsonaro, de 70 años, podría ingresar a la cárcel en la última semana de noviembre. Actualmente, el exmandatario (2019-2022) cumple prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

De Moraes reafirma rol de Bolsonaro en la tentativa golpista

Bolsonaro podría solicitar a la Corte que le permita cumplir su condena en casa debido a problemas de salud derivados de la puñalada en el vientre que sufrió en 2018. No obstante, De Moraes subrayó que el juicio demostró el rol principal del expresidente en la tentativa golpista y su papel como instigador de la toma de las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Ese día, cientos de seguidores de Bolsonaro exigieron una intervención militar para deponer a Lula, lo que reforzó la acusación de que el exmandatario alentó la insurrección.

En su voto, De Moraes destacó que la sentencia de 27 años y tres meses ya contemplaba la edad de Bolsonaro como factor mitigador, pero que la gravedad de los hechos justificaba la severidad de la condena.