Trump afirma que Sudamérica vive un giro conservador y elogia al presidente De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró desde el Despacho Oval de la Casa Blanca que América Latina atraviesa una transformación política marcada por el avance de sectores conservadores y destacó el papel de varios líderes de la región a quienes ha respaldado políticamente.

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En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que Sudamérica se está convirtiendo en “un lugar totalmente diferente” y afirmó que la región está “prosperando”.

Trump señaló que hace algunos años “todo se inclina hacia la izquierda”, pero aseguró que el panorama ha cambiado de manera significativa.

Según dijo, varios países están adoptando posturas “extremadamente conservadoras de una forma muy positiva”, un fenómeno que, a su juicio, está impulsando el crecimiento y la estabilidad en la región.

Elogios al presidente de Colombia

Durante su intervención, el presidente estadounidense hizo una mención especial al mandatario colombiano, a quien calificó como un líder fuerte y cercano a sus posiciones políticas. Trump afirmó que ha respaldado a distintos dirigentes latinoamericanos, incluido el nuevo jefe de Estado de Colombia.

“Le llaman ‘El Tigre’ por una razón”, comentó el mandatario estadounidense al referirse al presidente Abelardo de la Espriella. Además, lo describió como “un tipo duro” y destacó que ha sido “un gran partidario de Trump”. El mandatario agregó que, aunque inicialmente no lo conocía personalmente, le generó una impresión positiva.

Las declaraciones se producen en un momento en que la relación entre Washington y varios gobiernos de tendencia conservadora en América Latina ha cobrado relevancia dentro de la estrategia regional de la administración republicana.

Respaldo a líderes afines en la región

Las palabras de Trump también se enmarcan en el apoyo que ha venido expresando hacia figuras políticas alineadas con su agenda en América Latina. Uno de los casos más destacados es el de Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, considerado uno de los principales referentes del conservadurismo en Brasil.

En 2026, Trump recibió a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, un encuentro que fue interpretado por diferentes medios como una señal de respaldo a su aspiración presidencial. Aunque el mandatario estadounidense evitó manifestar un apoyo explícito, afirmó que seguía de cerca el proceso electoral brasileño y dejó mensajes favorables hacia el senador, a quien sectores políticos consideran un aliado estratégico del trumpismo en la región.

Al cierre de sus declaraciones, Trump insistió en que los cambios políticos que observa en Sudamérica son sorprendentes y aseguró que, en su opinión, pocas personas hubieran imaginado la velocidad con la que varios países de la región estarían avanzando hacia posiciones conservadoras. Según afirmó, se trata de una transformación que está redefiniendo el panorama político latinoamericano.